Dikkat! Whatsapp 1 Ocak'tan sonra bu telefonlarda çalışmayacak: iPhone...

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 1 Ocak 2023 itibariyle iPhone ve Samsung da dahil olmak üzere bazı telefonlarda kullanılmayacak. Peki bu telefonlar hangileri?

Meta, dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ile ilgili üzücü haberi duyurdu.

Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Whatsapp, rakiplerinin önüne geçmek için sürekli güncelleme getiriyor. Bu durum uygulamayı daha iyi hale getiriyor.

Whatsapp’ın güncellemeleri yeni telefonlarda gayet iyi çalışırken, eski telefonların artık kaldıramaması da bir gerçek.

Çok uzun yıllar Android ve iOS için destek veren uygulama, artık desteklediği telefonlar için kısıtlama getirmek zorunda.

Meta, 1 Ocak 2023 itibariyle Whatsapp’ın bazı cihazlarda desteklenmeyeceğini belirtti. Bunların arasında en çok kullanılan markalar da var.

Yıl sonuna az bir zaman kala vatandaşlar, Whatsapp’ın hangi telefonlarda çalışmayacağı araştırılmaya başladı. İşte o cihazlar…

Whatsapp’ın çalışmayacağı telefon modelleri

Apple

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F5

LG Optimus F7

LG Optimus F3Q

LG Optimus Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L6

LG Optimus L7 II

LG Enact Lucid 2

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy X cover 2

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