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- Dikkat! Whatsapp 1 Ocak'tan sonra bu telefonlarda çalışmayacak: iPhone...
Dikkat! Whatsapp 1 Ocak'tan sonra bu telefonlarda çalışmayacak: iPhone...
- 23.12.2022 - 09:33
Meta, dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ile ilgili üzücü haberi duyurdu.
Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Whatsapp, rakiplerinin önüne geçmek için sürekli güncelleme getiriyor. Bu durum uygulamayı daha iyi hale getiriyor.
Whatsapp’ın güncellemeleri yeni telefonlarda gayet iyi çalışırken, eski telefonların artık kaldıramaması da bir gerçek.
Çok uzun yıllar Android ve iOS için destek veren uygulama, artık desteklediği telefonlar için kısıtlama getirmek zorunda.
Meta, 1 Ocak 2023 itibariyle Whatsapp’ın bazı cihazlarda desteklenmeyeceğini belirtti. Bunların arasında en çok kullanılan markalar da var.
Yıl sonuna az bir zaman kala vatandaşlar, Whatsapp’ın hangi telefonlarda çalışmayacağı araştırılmaya başladı. İşte o cihazlar…
Whatsapp’ın çalışmayacağı telefon modelleri
Apple
- iPhone 6S
- iPhone SE
- iPhone 6S Plus
Huawei
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
LG
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus F5
- LG Optimus F7
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus Optimus L2 II
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L6
- LG Optimus L7 II
- LG Enact Lucid 2
Samsung
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Ace 2
- Galaxy S3 mini
- Galaxy X cover 2
Diğer
- Lenovo linha A820
- Sony Xperia M