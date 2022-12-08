Disney Plus Türkiye fiyatları ikiye katlandı

Disney Plus abonelik ücretleri, ABD ile aynı anda ülkemizde de zamlandı. İşte yeni Disney+ fiyatları.

Daha önce Disney Plus'ın 8 Aralık'tan itibaren ABD'deki abonelik ücretlerini artıracağını sizlerle paylaşmıştık.

Disney Plus'ın yeni ücret tarifesi belli oldu. İçerikleri reklamsız bir şekilde izlemek isteyenler artık aylık 8 dolar yerine 11 dolar ödeyecek. Bu paketin yıllık fiyatı ise 80 dolardan 110 dolara yükselecek.

Disney+ Türkiye fiyatlarına da zam geldi

Disney+ servisinin ülkemizdeki fiyatı aylık 34,99 TL, yıllık ise 349,90 TL olarak dikkat çekiyordu. Yeni yapılan zamla birlikte, fiyatlar neredeyse ikiye katlandı ve yüzde 85 zam geldi.

Disney+ servisinin ülkemizdeki aylık abonelik fiyatı 64,99 TL, yıllık ise 649,90 TL olarak güncellendi.

Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren yeni üye olacak kullanıcılar için geçerli olacak.

Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece eski fiyatlardan yararlanmaya devam edecek.