Disney Plus, Türkiye'ye geleceğini resmen duyurdu

Dijital içerik platformu Disney Plus, Türkiye'ye geleceğini resmen açıkladı. Ancak şirketin ne zaman yayın hayatına başlayacağı henüz belli değil.

Son yıllarda Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de video akış hizmeti pazarına girmesiyle birlikte sektörde rekabet artıyor.

Sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan video abonelik hizmetleri, ülkemizde de oldukça popüler.

Her geçen gün büyüyen dijital içerik platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. Disney'in kendi video akış platformu Disney+, çok yakında ülkemizde yayın hayatına başlayacak.

RESMEN AÇIKLANDI

The Walt Disney Company’nin yayın platformu Disney+, paylaştığı basın bülteniyle birlikte Türkiye dahil 42 ülkede hizmet vereceğini açıkladı.





RTÜK'TEN LİSANS ALMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Disney Plus’a Türkiye’de 10 yıl boyunca yayın yapabilmesini sağlayacak yayın lisansını geçtiğimiz haftalarda vermişti.

Yapılan değerlendirme sonucunda, mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren Disney'in önünde, Türkiye'de yayın yapabilmek için hiçbir engel kalmadı.

Disney+'ın Türkiye'deki hizmetlerine önümüzdeki yaz aylarında başlaması bekleniyor. Ancak şirketin nasıl bir fiyat politikası benimseyeceği şimdilik bilinmiyor. Platformun ABD'deki fiyatı ise aylık 8 dolar.