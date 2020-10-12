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    Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları

    Ülkemizde satılan dizüstü bilgisayarların fiyatları, dolar kurunun da etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Sizler için fiyatı en çok artan bazı dizüstü bilgisayarları listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 13:51
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 13:51
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    Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları

    Ülkemizdeki uzaktan eğitim uygulamalarının devam ettiği şu günlerde, vatandaşlar laptop fiyatlarını oldukça sık araştırmaya başladı.

    Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve koronavirüsün getirdiği ekonomik etkiler sonucunda ülkemizde satılan dizüstü bilgisayar fiyatları tavan yaptı.

    Birçok laptop modelinde ciddi fiyat artışı yaşanırken, artık orta segment laptoplar üst segment fiyatına kendine alıcı buluyor.

    Biz de sizler için bir araştırma yaptık ve en çok fiyatı artan laptoplardan bazılarını listeledik.

    HP 15-DA2002NT

    Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları #1

    • İşlemci: Intel i5 10210U
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: Nvidia MX110
    • Depolama: 256GB SSD

    ASUS TUF FX505DT-BQ190

    ASUS

    • İşlemci: Ryzen 5 3550H
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: Nvidia GTX 1650
    • Depolama: 1TB HDD + 256GB SSD

    HP 250 G7 1B7G7ES N4000

    Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları #3

    • İşlemci: Intel Celeron
    • RAM: 4GB
    • Grafik kartı: Nvidia GTX 1650
    • Depolama: 256GB SSD

    LENOVO V15-ADA 82C7001HTX

    LENOVO

    • İşlemci: Ryzen 5 3500U
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: Radeon Vega 8
    • Depolama: 256GB SSD

    ACER ASPIRE 3 A315-42 NX.HF9EY.007

    ACER

    • İşlemci: Ryzen 7 3700U
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: RX Vega 10
    • Depolama: 512GB SSD

    LENOVO V15-ADA 82C7001KTX

    Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları #6

    • İşlemci: Ryzen 3 3250U
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: Radeon Graphics
    • Depolama: 256GB SSD

    Lenovo V15-ADA 82C7001LTX

    Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları #7

    • İşlemci: Ryzen 5 3500U
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: Radeon Vega 8
    • Depolama: 1TB HDD

    ASUS X540UB-DM1716

    ASUS

    • İşlemci: Intel i7 7500U
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: Nvidia MX 110
    • Depolama: 256GB SSD

    APPLE MACBOOK AIR MWTJ2TU/A

    APPLE

    • İşlemci: Intel i3
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: Iris Plus Graphics
    • Depolama: 256GB SSD

    CASPER C400.5005-4C00E

    CASPER

    • İşlemci: Intel i3 5005U
    • RAM: 4GB
    • Grafik kartı: Intel HD Graphics 5500
    • Depolama: 128GB SSD

    CASPER C350.4000-4C00E N4000

    CASPER

    • İşlemci: Intel i3 5005U
    • RAM: 4GB
    • Grafik kartı: Intel UHD Graphics 6000
    • Depolama: 120GB SSD

    HUAWEI MATEBOOK D15

    Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları #12

    • İşlemci: Ryzen 5 3500U
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: Radeon Vega 8
    • Depolama: 256GB SSD

    TOSHIBA SATELLITE PRO R50-D-127

    Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları #13

    • İşlemci: Intel i3 7100U
    • RAM: 8GB
    • Grafik kartı: Intel HD Graphics 620
    • Depolama: 1TB HDD

    *Fiyat kaynağı: Akakçe

    Instagram: @eshteknoloji

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