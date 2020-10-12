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- Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları
Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları
Ülkemizde satılan dizüstü bilgisayarların fiyatları, dolar kurunun da etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Sizler için fiyatı en çok artan bazı dizüstü bilgisayarları listeledik.
- Haber Merkezi
- 12.10.2020 - 13:51
- Güncelleme : 12.10.2020 - 13:51
Ülkemizdeki uzaktan eğitim uygulamalarının devam ettiği şu günlerde, vatandaşlar laptop fiyatlarını oldukça sık araştırmaya başladı.
Son aylarda dolar kurunun yükselmesi ve koronavirüsün getirdiği ekonomik etkiler sonucunda ülkemizde satılan dizüstü bilgisayar fiyatları tavan yaptı.
Birçok laptop modelinde ciddi fiyat artışı yaşanırken, artık orta segment laptoplar üst segment fiyatına kendine alıcı buluyor.
Biz de sizler için bir araştırma yaptık ve en çok fiyatı artan laptoplardan bazılarını listeledik.
HP 15-DA2002NT
- İşlemci: Intel i5 10210U
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: Nvidia MX110
- Depolama: 256GB SSD
ASUS TUF FX505DT-BQ190
- İşlemci: Ryzen 5 3550H
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: Nvidia GTX 1650
- Depolama: 1TB HDD + 256GB SSD
HP 250 G7 1B7G7ES N4000
- İşlemci: Intel Celeron
- RAM: 4GB
- Grafik kartı: Nvidia GTX 1650
- Depolama: 256GB SSD
LENOVO V15-ADA 82C7001HTX
- İşlemci: Ryzen 5 3500U
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: Radeon Vega 8
- Depolama: 256GB SSD
ACER ASPIRE 3 A315-42 NX.HF9EY.007
- İşlemci: Ryzen 7 3700U
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: RX Vega 10
- Depolama: 512GB SSD
LENOVO V15-ADA 82C7001KTX
- İşlemci: Ryzen 3 3250U
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: Radeon Graphics
- Depolama: 256GB SSD
Lenovo V15-ADA 82C7001LTX
- İşlemci: Ryzen 5 3500U
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: Radeon Vega 8
- Depolama: 1TB HDD
ASUS X540UB-DM1716
- İşlemci: Intel i7 7500U
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: Nvidia MX 110
- Depolama: 256GB SSD
APPLE MACBOOK AIR MWTJ2TU/A
- İşlemci: Intel i3
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: Iris Plus Graphics
- Depolama: 256GB SSD
CASPER C400.5005-4C00E
- İşlemci: Intel i3 5005U
- RAM: 4GB
- Grafik kartı: Intel HD Graphics 5500
- Depolama: 128GB SSD
CASPER C350.4000-4C00E N4000
- İşlemci: Intel i3 5005U
- RAM: 4GB
- Grafik kartı: Intel UHD Graphics 6000
- Depolama: 120GB SSD
HUAWEI MATEBOOK D15
- İşlemci: Ryzen 5 3500U
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: Radeon Vega 8
- Depolama: 256GB SSD
TOSHIBA SATELLITE PRO R50-D-127
- İşlemci: Intel i3 7100U
- RAM: 8GB
- Grafik kartı: Intel HD Graphics 620
- Depolama: 1TB HDD
*Fiyat kaynağı: Akakçe