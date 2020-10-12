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Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları

Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor: İşte güncel laptop fiyatları

Ülkemizde satılan dizüstü bilgisayarların fiyatları, dolar kurunun da etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Sizler için fiyatı en çok artan bazı dizüstü bilgisayarları listeledik.