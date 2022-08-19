Petrol
96.16
-0.45%
Euro
18.2636
0.01%
Dolar
18.1014
0.12%
Altın
1.02
-0.06%
Borsa
305
0.00%
Bitcoin
398.521
-6.05%
BTXN Coin
6.00
-0.82%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Dizüstü bilgisayarların çökmesine neden olan şarkı

    Microsoft, bazı dizüstü bilgisayarların çökmesine neden olan şarkıyı, şirket blogundan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dizüstü bilgisayarların çökmesine neden olan şarkı

    Büyük bir bilgisayar üreticisi, Janet Jackson'ın “ Rhythm Nation ” adlı müzik videosunu oynatmanın belirli dizüstü bilgisayar modellerini çökerteceğini keşfetti.

    Microsoft'un baş yazılım geliştiricisi Raymond Chen, söz konusu sorunun Windows XP yüklü bilgisayarlarda yıllar önce yaşandığını açıkladı.

    Müzik oynatıldığında çökme sorunu, yalnızca klibi oynayan dizüstü bilgisayarlarda değil, aynı zamanda yakınlarda çalışan dizüstü bilgisayarlarda da yaşanıyor. Kısacası, bilgisayarın çökmesi için şarkıyı duyması yeterli oluyor.

    Ardından ise diğer üreticilerin dizüstü bilgisayarlarında da benzer sorunlar baş göstermeye başladı.

    janet

    Sorunun kaynağı ne

    Yapılan araştırmalar sonucunda, şarkının belirli bir sabit disk modeliyle rezonansa giren bir ses içerdiği ortaya çıktı.

    Klibin oynatılması sırasında, dizüstü bilgisayar hoparlörlerinden gelen ses dalgaları, 5400 rpm hızındaki sabit sürücünün titreşmesine neden oluyor ve bu da bilgisayarları bozuyor.

    İsmi açıklanmayan büyük bilgisayar üreticisi, ses çalma sırasında rahatsız edici frekansları algılayan ve kaldıran ses ardışık düzenine özel bir filtre ekleyerek, bu soruna geçici bir çözüm buldu.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Gaziantep 1.800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
    3. Sayfa

    Gaziantep 1.800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Haziranda, kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 10,9 arttı
    Ekonomi

    Haziranda, kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 10,9 arttı

    Görüş Bildir