Dizüstü bilgisayarların çökmesine neden olan şarkı

Dizüstü bilgisayarların çökmesine neden olan şarkı

Microsoft, bazı dizüstü bilgisayarların çökmesine neden olan şarkıyı, şirket blogundan paylaştı.

Büyük bir bilgisayar üreticisi, Janet Jackson'ın “ Rhythm Nation ” adlı müzik videosunu oynatmanın belirli dizüstü bilgisayar modellerini çökerteceğini keşfetti.

Microsoft'un baş yazılım geliştiricisi Raymond Chen, söz konusu sorunun Windows XP yüklü bilgisayarlarda yıllar önce yaşandığını açıkladı.

Müzik oynatıldığında çökme sorunu, yalnızca klibi oynayan dizüstü bilgisayarlarda değil, aynı zamanda yakınlarda çalışan dizüstü bilgisayarlarda da yaşanıyor. Kısacası, bilgisayarın çökmesi için şarkıyı duyması yeterli oluyor.

Ardından ise diğer üreticilerin dizüstü bilgisayarlarında da benzer sorunlar baş göstermeye başladı.

Sorunun kaynağı ne

Yapılan araştırmalar sonucunda, şarkının belirli bir sabit disk modeliyle rezonansa giren bir ses içerdiği ortaya çıktı.

Klibin oynatılması sırasında, dizüstü bilgisayar hoparlörlerinden gelen ses dalgaları, 5400 rpm hızındaki sabit sürücünün titreşmesine neden oluyor ve bu da bilgisayarları bozuyor.

İsmi açıklanmayan büyük bilgisayar üreticisi, ses çalma sırasında rahatsız edici frekansları algılayan ve kaldıran ses ardışık düzenine özel bir filtre ekleyerek, bu soruna geçici bir çözüm buldu.