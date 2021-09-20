Doğası gereği altından daha değerli olan 10 şey

Doğası gereği altından daha değerli olan 10 şey

İnsanlık tarihi boyunca altın, en değerli şeylerden biri olmuştur. Ancak altından daha değerli birçok madde de var. Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, altından daha değerli şeyleri inceliyoruz...

Tekno 'on' 26. Bölüm - ''Doğası gereği altından daha değerli olan 10 şey''

Altın, insanlık tarihinin birçok döneminde en değerli maddelerden biri oldu. Bir zamanlar kurşunu altına çevirmeye çalışan insanlar, ardından bu madeni ulusal ekonomilerin temeli haline getirdi.

Nadir olmasına ve oldukça yüksek bir değere sahip olmasına rağmen altın, insanlar için mevcut olan en değerli madde değil.

Tekno 'on' yazı dizimizin 26. bölümünde, doğası gereği bir gram altından daha pahalı olan 10 farklı maddeyi listeledik.

1. TIRTIL MANTARLARI

Tırtıl mantarı, dünyadaki en uygun adlandırılmış şeylerden biridir ve nedenini anlamak için tek yapmanız gereken yukarıdaki fotoğrafa bakmak.

Solucan benzeri bir çıkıntı ile topraktan büyüyen bir mantar olan tırtıl mantarları, Himalayaların Viagra'sı olarak bilinir. Afrodizyak etkili olan bu mantarlar oldukça pahalıdır.

Siyah trüf mantarının en değerli mantar olduğunu düşünebilirsiniz, ancak tırtıl mantarıyla kıyaslanamaz bile.

Siyah yer mantarı gram başına yaklaşık 1,76 dolara satılırken, çok daha nadir görülen tırtıl mantarı gram başına yaklaşık 110 dolara satılıyor. Bu da onu bir gram altından daha değerli hale getiriyor.

2. İRİDYUM

İridyum, yer kabuğunda bulunan en nadir elementlerden biridir. Genellikle meteorlarda bulunan iridyum, ilk olarak 1803 yılında keşfedildi ve inanılmaz derecede sert ve kırılgan olmasına rağmen gümüşi beyazdı.

Var olduğu bilinen en yoğun ikinci metal olan iridyum, oldukça nadir bulunsa da çeşitli endüstrilerde oldukça fazla kullanılıyor.

İridyum, platin içeren alaşımlarda korozyon direnci sağladığı için oldukça değerlidir.

İridyum, tahmin edebileceğiniz gibi nadir olduğu için oldukça pahalıdır. Gram başına yaklaşık 215 dolardan satılan bu metal, altından yaklaşık 3,75 kat daha değerlidir.

3. RODYUM

Piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak, rodyum genellikle dünyadaki en pahalı metaldir. Platin grubunda bulunan gümüşi beyaz bir metal olan rodyum, korozyona oldukça dayanıklıdır.

Dünyadaki rodyum metallerinin yüzde 80'i, otomobillerin katalitik konvertörlerinde kullanılıyor. Ancak bu sert metalin farklı kullanım alanları da var.

Rodyumun korozyon önleyici özellikleri, onu beyaz altın ve som gümüş gibi maddelerin kaplanması için ideal kılar.

Rodyuma duyulan ihtiyaç, genellikle fiyatını da yukarılara doğru çekiyor. Örneğin koronavirüs pandemisinden önce gram başına 950 dolardan satılan rodyum, şu günlerde yaklaşık 550 dolardan alıcı buluyor.

4. YILAN ZEHRİ

Çoğu insan, ciddi yaralanmalara ya da ölüme neden olabileceğinden, muhtemelen yılan zehrini kötü bir şey olarak düşünür. Ancak yılan zehrinin günümüzde kullanım alanları oldukça fazla.

Panzehir yapmak için gerekli olan yılan zehri, aynı zamanda güçlü ağrı kesici ilaçlarda da karşımıza çıkıyor. Ancak bu zehri elde etmek, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça zahmetli bir iş.

Bazı yılan zehirleri diğerlerinden daha değerlidir ve muhtemelen nedenini tahmin ediyorsunuzdur: "En pahalı yılan zehirleri en ölümcül yılanlardan elde ediliyor."

Hemen bir örnek verelim. Kral Kobra'nın oldukça güçlü zehri, gram başına 3 bin 800 dolardan satılıyor.

İkinci en güçlü zehre sahip yılan olan Mercan Yılanı'ndan elde edilen zehir ise gram başına 4 bin dolardan alıcı buluyor.

5. DA HONG PAO ÇAYI

Muhtemelen, "altından değerli şeyler" listesinde çayı beklemiyordunuz, ama görünüşe göre Da Hong Pao çayını hiç duymamışsınız.

Da Hong Pao isimli Çin çayı, Da Hong Pao ağacının yapraklarından yapılır ve oldukça zor bir süreçten geçer. Çünkü, dünyada kalan sadece altı ana Da Hong Pai ağacı var ve bu ağaçlar Çin hükümeti tarafından sıkı bir şekilde izleniyor.

Wuyi Dağı'nın bir uçurumunda büyüyen ve ulusal bir hazine olarak kabul edilen bu ağaçlardan çay elde edebilmek için toplama, soldurma, soğutma, yapma, tavada kızartma, yoğurma ve fırınlama gibi işlemlerin yapılması gerekiyor.

Da Hong Pao çayı yeşil - kahverengi renktedir ve orkide kokar. Uzun süre kalıcı bir tada sahip olduğu söylenen bu çay, normal çayın aksine 9 kez demlenebilir.

Söz konusu çay, kan dolaşımına yardımcı olan bileşikler içerdiğinden çeşitli hastalıkları tedavi etmek için Çinliler tarafından kullanılıyor.

Yukarıda da belirttiğiz gibi, Da Hong Pai ağaçlarından dünyada yalnızca 6 adet var. Bu nedenle 1 gram çayın fiyatı yaklaşık 1.400 dolardan satılıyor. Bir demlik çayın fiyatı ise yaklaşık 10 bin dolar seviyesinde.

Bu çayın tek bir gramı, bir gram altın için ödemeniz gerekenden yaklaşık 25 kat daha fazla.

6. PLÜTONYUM

İnanılmaz derecede radyoaktif olan plütonyum, ele alınması oldukça tehlikeli bir maddedir.

Plütonyum-239 ve 241 bölünebilir olduğundan, nükleer zincirleme reaksiyonu sürdürmek için kullanılabilir. Bu, plütonyumu nükleer silahlarda ve nükleer reaktörlerde temel bir unsur haline getirir.

İlk olarak 1938'de keşfedilen plütonyum, nasıl elde edildiğine bakılmaksızın, değeri inanılmaz derecede yüksek bir değere sahiptir.

Eğer plütonyum gerektiren bir sektörde çalışıyorsanız, gram başına yaklaşık 4 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu da onu altından yaklaşık 70 kat daha değerli yapıyor.

7. KIRMIZI ELMAS

Pırlanta dünyasında yaygın olarak karşımıza çıkan elmaslar, renklerine göre farklı değerlere sahipler.

Örneğin kırmızı elmaslar, gezegendeki en nadir değerli taşlardır. Günümüzde yalnızda 30 adet kırmızı elmasın var olduğu biliniyor ve bunların çoğu 0.1 gramdan bile daha hafif.

Piyasa koşullarına bağlı olarak, kırmızı elmasların karat başına 1 milyon dolara (gram başına 5 milyon dolar) kadar satıldığı biliniyor.

Bu mücevherlerin en büyüğü 2011 yılında 8 milyon dolara satıldı ve sadece 5.11 karat büyüklüğündeydi, bu da onu bir gram altından biraz daha ağır yapıyordu. Bu da onu altından 87 bin 719 kat daha değerli yapıyor.

8. KALİFORNİYUM

Kaliforniyum, ilk olarak 1950'de keşfedilen sentetik bir elementtir. Bu element, Kaliforniya Üniversitesi Radyasyon Laboratuvarı'nda oluşturulduğu için Kaliforniyum adını almıştır.

Kaliforniyum, değerli bir ticari emtia olarak kullanılan en pahalı kimyasaldır. Doğal olarak meydana gelir, ancak en yaygın izotopun yarı ömrü 2,6 yıl olduğundan, yer kabuğunda önemli miktarda bulunmaz.

Kaliforniyum, dünyada sadece iki laboratuvar tarafından üretilir: Rusya'daki Atomik Reaktörler Bilim Merkezi ve ABD'deki Oak Ridge Atom Reaktörleri.

Kaliforniyum elementi, çeşitli endüstrilerde farklı kullanımlara sahiptir. Bazı izotoplar, nötron yayar ve bu genellikle nükleer reaktörleri başlatmak için kullanılır. Ayrıca beyin ve rahim ağzı kanserinin belirli tedavilerinde zaman zaman bu element kullanılıyor.

Büyük miktarlarda üretmek zor olduğu için tek bir gram Kaliforniyum, yaklaşık 27 milyon dolara satılıyor. Kaliforniyum'un emtia piyasasındaki değeri onu altından 473 bin 684 kat daha değerli kılıyor.

9. FRANSİYUM





Fransiyum, oldukça nadir bulunan bir başka element olarak karşımıza çıkıyor. Yer kabuğunda bu elementten 20 ila 30 gram olduğu tahmin ediliyor.

Toryum ve uranyumda oldukça az bulunan fransiyum, sadece 22 dakikalık bir yarı ömre sahiptir ve bu nedenle sürekli bozunur.

Aynı zamanda radyoaktif olan ve sentez yoluyla üretilmesi oldukça zor olan bu element, çok nadir olduğu ve hızlı bozunduğu için ticari olarak kullanılmıyor ve yalnızca bilimsel araştırmalarda karşımıza çıkıyor.

Ticari kullanımı olmamasına rağmen, Fransiyumun nadir olması onu oldukça değerli yapıyor.

Bir gram fransiyumun fiyatı yaklaşık 1 milyar dolar. Bir saatten daha kısa sürede yok olan bir şey için bu miktar oldukça fazla.

Tek bir gram fransiyum, bir gram altından 17 milyon 543 bin 859 kat daha pahalıya satılıyor.

10. ANTİMADDE

Antimadde, bilim kurgu eserlerinin vazgeçilmezlerinden birisidir. Örneğin Melekler ve Şeytanlar isimli kitap ve sonradan gelen film uyarlamasında Profesör Langdon, Vatikan'ı bir antimadde bombasından kurtarmaya çalışmaktadır. Star Trek’in yıldız gemisi Atılgan, ışıktan daha hızlı yolculuk için antimadde kullanmaktadır.

Ancak antimadde, sadece bilim kurgu ürünü değildir ve gerçektir. Antimadde, normal atom altı parçacıkların zıttı özelliklere sahip atom altı parçacıkları ifade eder; yani antimadde, normal maddenin zıttıdır.

Büyük Patlama'dan sonra antimadde, normal madde ile bir arada oluşmuştur; fakat antimadde bugün yaşadığımız evrende oldukça nadir bulunur bir haldedir.

Bilim insanları, antimadde-madde asimetrisi problemi denen bu olayın nedenini henüz tam olarak bilemiyorlar. Antimaddeyi daha iyi anlamak için, madde hakkında daha çok bilgiye sahip olmamız gerekiyor.

Bir parçacık hızlandırıcı aracılığıyla antimadde üretmek pahalıdır ve üretilen miktar sonsuz derecede küçüktür. Tıbbi görüntüleme ve uzay aracı tahriki dahil olmak üzere çok sayıda pratik ve teorik uygulamaya sahiptir.

Antimadde tam olarak takas edilebilir bir şey değildir, ancak NASA 1999 yılında antimaddeye bir değer verdi.

NASA, tek bir gram antihidrojenin gram başına 62,5 trilyon dolara mal olduğunu tahmin etti. Altına kıyasla antimadde 1.096.491.228.070 kat daha değerlidir.

Hazırlayan: Muhammet Karal

Kaynaklar: Listverse, NewScientist, Science.org, NASA, ESA, Kaliforniya Üniversitesi, Phys.org, Evrim Ağacı

Tekno 'on' yazı dizimizin 26. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.