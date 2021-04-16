Dogecoin durdurulamıyor: Yıl başından bu yana yüzde 7 bin arttı

Dogecoin durdurulamıyor: Yıl başından bu yana yüzde 7 bin arttı

İnternet şakası olarak geliştirilen Dogecoin (DOGE) fiyatı, tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı ve yıl başından bu yana yüzde 7 binden fazla değer kazandı.

2014 yılında şaka amaçlı başlayan Dogecoin, son günlerde kripto para piyasasını adeta altüst etti.

65 bin dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek değerini elde eden BTC gerileme sürecine girerken, şaka koini DOGE, son günlerde yaşadığı ani yükselişle 0,39 doları görmüş durumda.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 7 BİN ARTTI

1 Ocak 2021'de 0,0046010 dolardan işlem gören DOGE, 16 Nisan 2021 tarihinde 0,39 dolarla rekor kırdı ve yıl başından bu yana yüzde 7 binden fazla artış yaşadı.

Dünyanın en zengin insanlarından Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk'ın da paylaşımlarıyla ilgi haline gelen Doge, alt koin piyasasını da karıştırdı.

Dogecoin, piyasa değeri açısından en büyük 8'inci kripto para birimi konumuna geldi ve Litecoin (LTC), Chainlink (LINK) ve Uniswap (UNI) gibi yüksek piyasa değerine sahip rakiplerini geride bıraktı.

Son olarak DOGE, 24 saatte 46 milyar dolarlık hacme ulaşarak Ethereum'u geçmeyi başardı.



