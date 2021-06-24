Euro
10.3543
0.43%
Dolar
8.6669
0.31%
Altın
495.94
0.35%
Borsa
1.412
0.71%
Bitcoin
289.174
-1.94%
EXEN Coin
29.45
-0.57%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Dogecoin kurucusu 8 yıl sonra DOGE aldı

    Yıllar önce elindeki bütün Dogecoin'leri satan kurucu Billy Markus, yeniden DOGE satın aldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dogecoin kurucusu 8 yıl sonra DOGE aldı

    2014 yılında şaka amaçlı piyasaya sürülen kripto para birimi Dogecoin, 2021 yılına adeta damga vurdu.

    1 Ocak 2021'de 0,0046010 dolardan işlem gören DOGE, Elon Musk'ın da yardımıyla yıl başından bu yana yüzde 7 binden fazla artış yaşadı.

    Dogecoin'in kurucusu Billy Markus,  2013 yılında Dogecoin'i hayata geçiren iki mühendisten biri. Markus, şaka olarak çıkartılan Dogecoin'lerini kısa bir süre sonra satmıştı.

    YENİDEN DOGE ALDI

    Twitter'dan açıklama yapan Billy Markus, 8 yıllık Dogecoin tövbesini bozduğunu ve yeniden DOGE satın aldığını duyurdu.

    DOGE aldıktan bir saat sonra duyuru yapan Markus, "Aldığımdan beri fiyatı yedi kere kontrol ettim. Önce yüzde 10 kâra geçtim şimdi yüzde 3 geriledi." ifadelerini kullandı.

    dogecoin

    DOGECOIN TARİHİ

    Dogecoin; Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus ve Bitcoin'den daha geniş bir demografiye ulaşabilecek bir dijital para birimi oluşturmak için yola çıkan Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından ortaklaşa kuruldu.

    Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içinde Dogecoin.com sitesinde bir milyondan fazla ziyaretçi trafiğini geçti.

    Ocak 2014'te Dogecoin'in işlem hacmi, Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerinin toplamını kısa bir süre içinde geride bıraktı, ancak daha sonra piyasa değeri Bitcoin'in büyük ölçüde gerisinde kaldı.

    Başlangıçta Dogecoin, her bir blok madenciliği için alınan rastgele bir ödül içeriyordu, ancak Mart 2014'te bu davranış daha sonra statik bir blok ödülüne çevirildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir