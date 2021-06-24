Dogecoin kurucusu 8 yıl sonra DOGE aldı

Yıllar önce elindeki bütün Dogecoin'leri satan kurucu Billy Markus, yeniden DOGE satın aldığını duyurdu.

2014 yılında şaka amaçlı piyasaya sürülen kripto para birimi Dogecoin, 2021 yılına adeta damga vurdu.

1 Ocak 2021'de 0,0046010 dolardan işlem gören DOGE, Elon Musk'ın da yardımıyla yıl başından bu yana yüzde 7 binden fazla artış yaşadı.

Dogecoin'in kurucusu Billy Markus, 2013 yılında Dogecoin'i hayata geçiren iki mühendisten biri. Markus, şaka olarak çıkartılan Dogecoin'lerini kısa bir süre sonra satmıştı.

YENİDEN DOGE ALDI

Twitter'dan açıklama yapan Billy Markus, 8 yıllık Dogecoin tövbesini bozduğunu ve yeniden DOGE satın aldığını duyurdu.

DOGE aldıktan bir saat sonra duyuru yapan Markus, "Aldığımdan beri fiyatı yedi kere kontrol ettim. Önce yüzde 10 kâra geçtim şimdi yüzde 3 geriledi." ifadelerini kullandı.





DOGECOIN TARİHİ

Dogecoin; Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus ve Bitcoin'den daha geniş bir demografiye ulaşabilecek bir dijital para birimi oluşturmak için yola çıkan Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından ortaklaşa kuruldu.

Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içinde Dogecoin.com sitesinde bir milyondan fazla ziyaretçi trafiğini geçti.

Ocak 2014'te Dogecoin'in işlem hacmi, Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerinin toplamını kısa bir süre içinde geride bıraktı, ancak daha sonra piyasa değeri Bitcoin'in büyük ölçüde gerisinde kaldı.

Başlangıçta Dogecoin, her bir blok madenciliği için alınan rastgele bir ödül içeriyordu, ancak Mart 2014'te bu davranış daha sonra statik bir blok ödülüne çevirildi.