Dogecoin son bir haftada yüzde 30 değer kaybetti

Mayıs ayında büyük yükseliş yakalayan Dogecoin, son günlerde kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşün ardından yüzde 30 değer kaybetti. İşte Dogecoin'de son durum...

2014 yılında şaka amaçlı başlayan Dogecoin, son aylarda Elon Musk'ın da yardımıyla katlanarak yükseldi.

1 Ocak 2021'de 0,0046 dolardan işlem gören DOGE, mayıs ayının ilk haftasında 0,70 doların üzerine çıkarak rekor kırdı ve yıl başından bu yana yüzde 7 binden fazla artış yaşadı.

Son zamanlarda Çin'den gelen olumsuz haberler, kripto para piyasasını karıştırdı. Bitcoin, uzun bir aradan sonra dün 30 bin doların altına inerken, Altcoin'leri de peşinden sürükledi.

DOGE YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

Son bir haftada yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Dogecoin, 8 Mayıs’ta yaptığı tarihi zirvesinden bugüne kadar yüzde 70 düşüş yaşadı. Yatırımcılar ise bu durumdan bir hayli rahatsız ve bazıları bunun suçlusu olarak Elon Musk’ı hedef gösteriyor.

Musk ise uzun bir süredir Dogecoin ile ilgili bir paylaşım yapmıyor ve insanlar Dogecoin’i terk ettiğini düşünüyor.







DOGECOIN SON DURUM

CoinMarketCap verilerine göre, haberimizi yazarken 0,22 dolardan işlem gören Dogecoin'in piyasa değeri ise yaklaşık 22 milyar dolar.