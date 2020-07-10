Doğu Anadolu Gözlemevi Türkiye için uzayı gözlemleyecek

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite bünyesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi'nin uzay teknolojileri ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapacağını açıkladı.

Erzurum şehrinde yer alan ve 3.170 metre yüksekliğe inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi, Türkiye'nin uzaydaki gözü olmaya devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Proje Yürütücüsü Cahit Yeşilyaprak, Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji Forumu bünyesindeki Stratejik Çalışma Grubu'na seçildi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; astronomi, astrofizik ve astroparçacık alanlarında Türkiye'yi Atatürk Üniversitesi'nin temsil edecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Yeşilyaprak'ı tebrik etti.

"KESİNTİSİZ DESTEK DEVAM EDİYOR"

Doğu Anadolu Gözlemevi'nin ulusal çaplı bir Ar-Ge altyapısı olduğunu ve devlet imkanlarıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Çomaklı, "Bu kapsamda en büyük pay Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza aittir. Mali, idari, ekipman ve altyapısal olarak üniversitemize gereken desteği kesintisiz şekilde vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

YENİ LABORATUVAR VE AYNA KAPLAMA SİSTEMİ KURULUYOR

Çomaklı, bölge ve il için son derece önemli olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin, yan üniteleri olarak kurulması planlanan Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı ve Ayna Kaplama Sistemi'nin, özellikle büyük çaplı optik sistemlere ve uzay teknolojilerine hizmet vereceğini açıkladı.

Çomaklı, "DAG'ın gerek sahip olduğu özellikler ve teknolojiler gerek getirdiği yenilikler ve farklılıklar gerekse de konumu itibarıyla sadece uzay bilimlerinde değil uzay teknolojileri ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapılmasına fırsat sağlayacağına inanıyorum.

DAG, uzay bilimleri ile farklı disiplinlerle yürütülen projeler kapsamında çalışan ve aynı zamanda akademik kariyer yaparak uzmanlaşan yetişmiş insan gücüne de katkı sağlayacaktır." dedi.