Doğu Anadolu Gözlemevi, Uzay Havası Kontrol Sistemi'ne kavuşuyor Erzurum'da, astronomi ve uzay bilimine önemli katkı sunacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG), "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacağı bildirildi.

AA & Ensonhaber

Erzurum şehrinde yer alan ve 3 bin 170 metre yüksekliğe inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak.

Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 3 bin 170 metre yüksekliğe sahip Karakaya Tepesi'nde 2012'de inşa edilmeye başlanan DAG, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önemli gözlemevleri arasında yer alıyor.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUAM) arasında kozmik parçacık ve uzay havası konularında ortak çalışmalar için bilimsel iş birliği protokolü imzalandı.

Ortak çalışmalar yapılacak

Her iki üniversite bünyesinde uzay bilimleri konusunda çalışmalar yapan ATASAM ve GUAM merkezleri uzay bilimlerinin; kozmik ışınlar, atmosferik ve astronomik gözlemler, güneş etkinlikleri, radyo bölgesi takibi ve uzay havası gibi bazı özel konularda çalışmalar yapacak.

Yeni sistem ekimde kurulacak

GUAM bünyesinde kurulumu tamamlanan bir müon (kozmik parçacık) dedektörü ve bir radyo anteninden oluşan 'Uzay Havası Gözlem Sistemi, ekim ayının ilk haftası DAG yerleşkesine getirilip kurulacak ve sonrasında ise ilk ölçümlerle gözlemler başlayacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri (AUB) Bölümü akademisyenlerinin de görev aldığı bu proje kapsamında, DAG'ın uzay bilimlerinin farklı konularında bilimsel ve AR-GE kapsamlı çalışmalara önemli bir altyapı desteği verecek şekilde güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıya hazır olduğunu belirtti.