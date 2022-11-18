Doğu Anadolu Gözlemevi’nin 4 metrelik teleskop aynasının montajı tamamlandı

Doğu Anadolu Gözlemevi’nde 4 metrelik teleskop aynasının montaj işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Erzurum şehrinde yer alan ve 3 bin 170 metre yüksekliğe inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi, Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak.

Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 3 bin 170 metre yüksekliğe sahip Karakaya Tepesi'nde 2012'de inşa edilmeye başlanan DAG, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önemli gözlemevleri arasında yer alıyor.

Dev teleskop aynasının montaj işlemleri tamamlandı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Rusya'nın başkenti Moskova'dan Erzurum’a gelen ve şartların elverişli hale gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Gözlemevi'ne çıkarılan 4 metrelik teleskop aynasının montaj süreci tamamlandı.

"Yıldızlara dokunmaya bir adım daha yaklaştık"

Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından DAG Teleskobu'nun aynasının montaj işleminin tamamalandığını şu sözlerle duyurdu:

''Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük teleskobu olacak! DAG Teleskobu'nun 4 m'lik aynası başarıyla yerine taşındı. Montaj işlemi tamamlandı. Yıldızlara dokunmaya bir adım daha yaklaştık.''

2023 yılının Mayıs ayında kullanılabilir hale gelecek teleskoptan, gözlemevindeki testlerin başlamasıyla ilk ışık alınacak.