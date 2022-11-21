Doğu Anadolu Gözlemevi'nin testleri başlıyor

Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde teleskobun kurulumu gelecek hafta tamamlanacak; ardından mekanik, optik, elektronik ve yazılımsal testlere başlanacak.

Erzurum şehrinde yer alan ve 3 bin 170 metre yüksekliğe inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak.

Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 3 bin 170 metre yüksekliğe sahip Karakaya Tepesi'nde 2012'de inşa edilmeye başlanan DAG, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önemli gözlemevleri arasında yer alıyor.

Dev teleskop aynasının montaj işlemleri tamamlanmıştı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Rusya'nın başkenti Moskova'dan Erzurum’a gelen ve şartların elverişli hale gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Gözlemevi'ne çıkarılan 4 metrelik teleskop aynasının montaj süreci tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi'nin desteğiyle kurulan gözlemevi, Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak.

"Testlere başlayacağız"

AA'nın haberine göre, ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, "Gelecek haftaya kadar yerleşimleri tamamlanacak aynayla beraber mekanik, optik, elektronik ve yazılımsal testlere başlayacağız. 2023'te testler başarıyla sonuçlanırsa ilk ışığımızı da almayı planlıyoruz.

Aslında en önemli ve kritik aşama aynaların yerleştirilmesi ve bundan sonraki testler. Optik testleri kısmen kış aylarında, çoğunlukla da bahar ve yaz aylarında başlatmayı planlıyoruz.

Bu analizlerle beraber optiğin bu atmosfere uyumunu sağlayalım ve ondan sonra da en yüksek performansla bilim camiasına gözlemlere hazır olduğumuzu ilan edebilelim." ifadelerini kullandı.

DAG teleskobunun diğer teleskoplardan farkını anlatan Yeşilyaprak, "Özellikle barındırdığı teknolojiler açısından kendi sınıfında, yani dünyadaki diğer 4 metrelerden çok daha teknolojik bir teleskoba sahip oluyoruz.

Onun dışında hem görsel hem de kırmızı ötesi bölgede gözlem yapabileceğiz. Bu da Türkiye'de ilk defa yaptığımız bir gözlem türü olacak." dedi.

Yeşilyaprak, teleskobun büyüklüğüne dikkati çekerek, "Bu çapta ve bu teknolojiye sahip başka teleskop yok. Bu da bilim stratejisi açısından önemli." diye konuştu.