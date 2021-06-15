Dolandırıcılar, güvenilir siteleri kopyalayıp tuzağa düşürüyor

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet dolandırıcılarının sosyal medyada güvenilir kurumların isimlerine benzer hesaplarla tüketicileri hedef aldığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet ve sosyal medya kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi.

Siber suçluların, "oltalama" adı verilen kimlik avı yöntemiyle Instagram başta olmak üzere "sosyal medya hesaplarını ele geçirme ve SMS’le sosyal yardım dağıtılacağı yönündeki sahte linklerle dolandırma olayları" son dönemde artışa geçti.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet dolandırıcılarının sosyal medyada güvenilir kurumların isimlerine benzer hesaplarla tüketicileri hedef aldığı uyarısında bulundu.

CEZBEDEN TEKLİFLERE DİKKAT

Tüketicileri, "Hediye kazandınız.", "Kredi kartı aidatınızı siliyoruz." gibi mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Bakal, dolandırıcıların tüketiciyi cezbedecek yöntemler denediğine dikkati çekti.

Bakal, sosyal medya kullanıcılarının dolandırıcılara fırsat vermemek için tüm önlemleri alması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İnternet dolandırıcıları, şimdi de korkutarak ya da güvenilir sitelerin isimlerine benzer internet adresleriyle insanların şahsi bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

Tüketici, e-posta ya da telefonuna gelen mesajı açıp internet linkine tıkladığında iş işten geçmiş oluyor. Her ne kadar güvendiğimiz internet siteleri olsa da dikkatli olmaya özen göstermeliyiz.

Kaba bir tabir olacak belki ama bedava peynir fare kapanında. Cezbeden mesajlar atıyorlar ve oltaya düşürüyorlar. Dünyanın her yerinde bu tür dolandırıcılıklar var.

"İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA YAPIN"

Sosyal medya hesaplarını ele geçirip şantaj yapanlar var. Tüketicilere önerim, iki faktörlü kimlik doğrulamasını muhakkak yapın. Bu sayede birileri şifrelerinizi ele geçirmiş olsa da telefonunuza gelecek olan iki faktörlü doğrulama sayesinde dolandırıcıya fırsat vermemiş oluruz."