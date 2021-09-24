Dolandırıcılar sahte linklerle hesapları çalıyor

Uzmanlar, dikkatsiz tıklanan linklerin sosyal medya kullanıcıları için büyük bir tehlike oluşturduğunu ve bu yöntemle hesapların çalındığını söylüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya kullanımının oldukça artması, kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürdü.

Sosyal medya hesaplarına yapılan saldırıların sayısı sön aylarda adeta zirve yapmış durumda. Uzmanlar ise bu konu hakkında sık sık kullanıcıları uyarıyor.

Sosyal medya hesaplarının çalınması ve klonlanması son dönemde en çok karşılaşılan kimlik hırsızlıklarının başında yer almaya başladı.

OLTALAMAYA GELMEYİN

Sosyal medyada kullanıcıların güvenliğini tehdit eden tehlikeli aldatmacalar ile ilgili açıklamalarda bulunan sosyal medya uzmanı Cemil Kayıhan, kullanıcıların en sık karşılaştığı dolandırıcılık yönteminin ‘phishing’ adı verilen ‘oltalama’ yöntemi olduğunu belirtti.

Kayıhan, oltalama yöntemi ile milyonlarca sosyal medya kullanıcısının hesaplarının çalındığını, kullanıcıların sosyal medya kullanımı esnasında dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

LİNKLERE TIKLARKEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Kullanıcıların dikkat etmeden tıkladığı linkler sebebiyle saniyeler içerisinde hesaplarının ele geçirildiğini söyleyen Kayıhan, “Türkçede oltalama anlamına gelen phishing yöntemi duyunca çok basit görünse de insanların dikkatsizliği yüzünden can yakabiliyor.

Bir sosyal medya platformunu düşünelim; örneğin Instagram. Bu oltalama yöntemini yapan dolandırıcılar, kullanıcılara özel mesaj üzerinden veya Instagram’a kayıtlı oldukları e-posta adresi üzerinden ulaşıyorlar. Mesaj veya e-posta içeriklerini tıpkı resmi Instagram içeriklerine benzeterek kullanıcılara gönderiyorlar.

Gönderici adına veya e-posta içeriğine dikkat etmeyen kullanıcılar bu sahte iletilerde yer alan linke tıkladıklarında maalesef hesapları ele geçiriliyor. Son zamanlarda sıkça insanların maruz kaldığı bu saldırıya ‘oltalama’ deniyor” dedi.

RADARDA YÜKSEK TAKİPÇİLİ HESAPLAR VAR

Cemil Kayıhan; platform, takipçi sayısı ve diğer değişkenler fark etmeksizin tüm kullanıcıların temkinli olması gerektiğini belirterek, “Dolandırıcıların asıl hedefleri yüksek takipçi sayısına sahip, Instagram tarafından doğrulanarak mavi rozet verilen hesaplar. Şahsım adına, gelen en ufak mesajdan kurumsal e-postalara kadar dikkatli davranıyorum.

Instagram adına gelen iletilerde gönderici adresini tekrar tekrar kontrol ediyorum. Instagram veya herhangi bir sosyal medya platformunda hesabınızla ilgili bir problem olduğunda resmi Instagram hesapları ve adreslerini dikkate alın. Üçüncü şahısların ithamların ve tehdit içerikli mesajlarını dikkate almayın.” diye konuştu.