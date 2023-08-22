Dolandırılma riski yüksek! İkinci el telefon alırken bunları mutlaka kontrol edin.. Akıllı telefonlarda artan fiyatlar nedeniyle ikinci el telefon alımı tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ancak ikinci el telefon alırken güvenilirliğini mutlaka kontrol etmeniz gerekir. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar…

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Akıllı telefonlara olan talep, yükselen fiyatlar ve bazı yeni modellerin tasarımındaki yetersizlikler nedeniyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Son birkaç yılda piyasaya sürülen birçok kaliteli telefon düşünüldüğünde, ikinci el bir cihazın satın alınması, paranızın karşılığını en iyi şekilde elde etmenin bir yolu olabilir.

Ancak güvenilir bir kaynaktan kullanılmış veya yenilenmiş bir telefon alırken dikkatli olmak ve cihazı olası kusurlar açısından incelemek önemlidir.

Bu nedenle, ikinci el bir telefon satın almadan önce bu durumları kontrol edin.

Satın alma kanıtını kontrol edin

Öncelikle satıcıdan cihazın fatura fişini istemelisiniz. Geçerli bir satın alma makbuzu, telefonun çalınmadığının iyi bir kanıtı olabilir.

Fatura mevcut değilse çalıntı veya ithal bir birim olabilir. Anlaşma ne kadar cazip olursa olsun, çalıntı telefonları satın almak her zaman hayırdır. Orijinal telefon olması ve satıcının orijinal kutusu olması durumunda, faturanın olmaması nedeniyle daha fazla pazarlık yapabilirsiniz.

Telefonun ithal olup olmadığını kontrol edin

İçe aktarılmış bir telefon satın alıyorsanız, kilidinin açık olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca desteklenen ağ bantlarını ve operatörünüzle çalışacağını doğrulayın. Ayrıca uluslararası garantisi var mı?

Markanın ülkenizde resmi olarak satmadığı bir telefonu satın almak, bir şeyler ters giderse tamir edilmesinin zor olacağı anlamına gelebilir.

Kutu içeriğini kontrol edin

Telefonun varsayılan olarak hangi aksesuar ve içeriklerle birlikte geldiğini görün. Eksik veya orijinal olmayan aksesuarlar için pazarlık yapabilirsiniz.

Bazı yeni telefonlarda kutunun içinde şarj cihazı bulunmaz, bu da sorun değildir; ancak orijinal şarj kablosunu istemeniz gerekir.

IMEI’yi ve Seri No’yu kontrol edin

Telefonun orijinal kutusunu isteyin ve telefonun üzerindeki seri ve IMEI numarasını, kutusunu ve faturasını eşleştirin . Hepsi aynı ayrıntılara sahip olmalıdır. IMEI kontrol etmek için:

· Telefondaki çeviriciyi açın.

· USSC kodunu *#06# tuşlayın .

· Artık telefonun IMEI ve seri numaralarını içeren bir açılır kutu göreceksiniz.

· Bir ekran görüntüsü alın veya not edin.

Telefonun garantisini kontrol edin

Bir sonraki adım, ikinci el telefonun kalan garanti süresini veya son kullanma tarihini kontrol etmek olmalıdır. Bu , doğru satın alma tarihini doğrulamanıza ve cihazın yaşını öğrenmenize yardımcı olacaktır . Daha güvenli olmak için garantisi devam eden telefonları satın almak her zaman en iyisidir.

Telefonu fiziksel olarak inceleyin

· Telefonu parlak gün ışığında inceleyin

· Çizik ve ezik olup olmadığını kontrol edin

· Ekranı, gövdeyi, düğmeleri ve kameraları inceleyin