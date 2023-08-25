Donald Trump, 2 buçuk yıl aranın ardından Twitter'a geri döndü Donald Trump'ın platformdaki iki buçuk yıl sonra ilk paylaşımında "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer aldı.

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ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ABD eski Başkanı Donald Trump'a geri dönüş yolu açılmış ve hesabı yeniden aktif edilmişti.

Donald Trump geri döndü

ABD eski başkanı Donald Trump, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna geri döndü.

En son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönen Trump'ın ilk paylaşımında "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer aldı.

Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olmuştu.

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

Kendi sosyal medya platformunda umduğunu bulamadı

Trump, X hesabının askıya alınmasının ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunsa da işler pek de istediği gibi gitmedi.

Öte yandan Trump, geçtiğimiz yıl yapılan bir video röportajında Trump şu ifadeleri kullanmıştı: