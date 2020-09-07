Donald Trump, Çin'in en büyük yonga üreticisini yasaklamayı planlıyor

ABD yönetimi, Çin'in en büyük yonga üreticisi olan "Semiconductor Manufacturing International Corporation" (SMIC) şirketini de kara listeye almanın planlarını yapıyor.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD ve Google tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve şirketin Amerikan şirketleriyle iş yapması engellenmişti.

Donald Trump yönetiminin, benzer bir kararı Çin'in en büyük yonga üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) şirketine de uygulayabileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Huawei ve ZTE gibi diğer Çinli şirketlere yönelik yaptırım kararının Çinli SMIC şirketine uygulanıp uygulanmayacağı yapılan görüşmeler sonrasında belli olacak.

PENTAGON HABERİ DOĞRULADI

Söz konusu haber, bir Pentagon yetkilisi tarafından doğrulandı. ABD'nin Çin'in en büyük yonga üreticisini neden yasaklamak istediğine dair detaylar ise henüz belli değil. Ancak Donald Trump'ın, SMIC ile Çin ordusu arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını araştırdığı belirtiliyor.

SMIC: YANLIŞ ANLAŞILMA OLURSA DÜZELTMELİYİZ

Konuyla ilgili SMIC tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin bizi kara listeye almayı düşünmesi tam bir şok. Çin ordusuyla hiçbir ilişkimiz yok ve olası yanlış anlaşılmaları düzeltmek için ABD hükümeti ile birlikte çalışmaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

SMIC'in, Trump yönetiminin zor durumda bıraktığı Çinli şirketlerden biri olan Huawei ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.