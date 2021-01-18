Donald Trump, markaların Çinli şirketlerden ürün tedarik etmesini yasakladı

Donald Trump yönetimi, Huawei de dahil olmak üzere Çin merkezli şirketlerin, Intel gibi büyük markalardan ürün temin etmesini yasaklayan kararı imzaladı.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirketin akıllı telefon satışları da oldukça azalmıştı.

TRUMP'TAN YENİ HUAWEI KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü başkanlığını devretmesinden hemen önce yeni bir karar imzaladı. Söz konusu karara göre Huawei gibi Çinli şirketler, artık Intel gibi köklü markalardan ürün temin edemeyecek.





Alınan kararın ardından Huawei ve Intel henüz bir açıklama yapmazken, Samsung Electronics ve Japon Advantest gibi lisansları iptal edilen diğer şirketler, şimdiden borsada değer kaybetmeye başladı.

Yeni politikalardan etkilenecek tüm şirketlerin karara itiraz edebilmeleri için önlerinde 45 günlük süre var.

Gelen bilgilere göre Intel, şimdiden 5G ürünlerinin lisanslarını iptal etmeye başladı bile.

Eylül 2020'de Huawei’ye ürün tedarik edebilmek için özel lisanslar alan Intel, alınan yeni karar ile birlikte bu lisansları uygulayamayacak.

Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.