Donald Trump, TikTok karşıtı reklam yayınladı

Donald Trump, Facebook ve Instagram'a TikTok'un gizliliğini hedef alan yeni bir reklam verdi.

Son yıllarda kullanıcı sayısını oldukça artıran Çin merkezli video uygulaması TikTok, Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu ve kullanıcı verilerini sızdırdığı iddiasıyla sık sık gündeme geliyor.

Bu nedenle bir süredir ABD tarafından baskı altında olan TikTok, her ne kadar veri paylaşmadığını iddia etse de ABD başkanı Donald Trump'ı ikna edebilmiş değil.

TRUMP SOSYAL MEDYAYA REKLAM VERDİ

ABD başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarından yayınlanan reklam kampanyasında, kullanıcılara "TikTok sizi gözetliyor" yazılı bir görsel gösterildi.

KULLANICILARI ANKETE DAVET ETTİ

Trump'ın reklamına tıklayan kullanıcılar, TikTok'un yasaklanmasını isteyip istemediklerini soran bir ankete yönlendirildi. Ancak kullanıcılar, anketi doldurabilmek için isimlerini ve telefon numaralarını girmeleri gerekiyordu.

18-24 yaş arasındaki kullanıcılara gösterilen ve 1 milyondan fazla gösterim sayısına ulaşan reklam, "Trump kişisel bilgileri topluyor" iddialarına neden oldu.