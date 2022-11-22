Donald Trump: Twitter'a dönmek için nedenim yok

Twitter hesabı yeniden açılan Donald Trump, kendi sosyal medya platformunu kullanmaya devam edeceğini söyledi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı ankette takipçilerine "Trump geri dönsün mü?" diye sormuş ve "Evet" cevabını alınca Trump'ın hesabını açmıştı.

Trump'ın 8 Ocak 2021'de yasaklanmadan önce 88 milyondan fazla takipçisi olan Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapılmış değil.

Donald Trump: Twitter'a dönmek için neden yok

ABD'nin eski başkanı, katıldığı bir panelde Twitter'a dönmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda "Bunun için herhangi bir neden görmüyorum" dedi.

Trump, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan kendi sosyal medyası "Truth Social" platformuna bağlı kalacağını belirtti.

"Geri dönmeyeceğim"

Öte yandan Trump, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir video röportajında, "Hafta içinde Truth Social'da olacağım. Elon Musk'ı severim, onun yaptıklarını beğeniyorum. O mükemmel bir birey. Ben Beyaz Saray'dayken Twitter için çok şey yaptık. Twitter tarafından bana yapılan muamele beni hayal kırıklığına uğrattı ve geri dönmeyeceğim." demişti.