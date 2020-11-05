Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon: Jack Dorsey tutuklansın

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in platformunun Trump'a yönelik tavrına sert tepki gösteren Bannon, Trump'ı harekete geçmeye çağırdı.

Daha önce Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu hakkında çıkan olumsuz haberleri platformdan kaldıran, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarını engelleyen Twitter, bu tavrını seçim günü de sürdürdü.

Twitter, ilk olarak 88 milyon takipçiye sahip Trump'ın "Seçimi çalmaya çalışıyorlar" paylaşımını kurallara aykırı buldu. Söz konusu tweet'in, yerleştirilen uyarı etiketiyle geniş kitlelere ulaşması engellendi.

TRUMP'IN TWEET'LERİ ENGELLENDİ

Ardından Trump'ın, "Oy oranım sihirli bir şekilde düşüyor" dediği tweet de engellendi. ABD Başkanı'nın seçimlerle ilgili 16 paylaşımının 6'sı etiketlendi.

"TWITTER CEO'SU TUTUKLANSIN"

Tüm bu yaşananlara tepki gösteren Trump'ın eski danışmanı Steven Bannon, "Başkan'ın gönderilerini gizleyen Twitter CEO'su Jack Dorsey tutuklansın." çağrısı yaptı.

"ADALET BAKANI'NI ŞİMDİ ARAMAZSA..."

Newsweek'in aktardığına göre, Twitter'ın, Trump'ın konuşmasını bastırdığını belirten Bannon, "ABD Başkanı'nı deviriyorlar. Başkan, (Adalet Bakanı) William Barr'ı şimdi, bugün, şu anda aramazsa ne zaman arayacak?" diye konuştu.