Donald Trump'ın sosyal medya platformu Google Play'de yasaklandı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu olan Truth Social, Google Play'de engellendi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Daha sonra ise Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu yayınladı. Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, geçtiğimiz aylarda iOS işletim sistemlerinde kullanıma sunulmuştu.

Google Play yasak getirdi

AA'nın haberine göre Google Play, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın uygulaması Truth Social'ın platformunda yer almayacağını duyurdu.

Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes, daha önce Google'ı "tekel" olarak adlandırmıştı. Nunes, geçen hafta uygulamanın kullanılabilir olup olmayacağına ilişkin kararın "Google Play Store'a bağlı" olduğunu söyledi. Ancak Google, politikalarına uyulmasının Truth Social'a bağlı olduğunu belirtti.

Google sözcüsü, "19 Ağustos'ta Truth Social'a standart politikaların çeşitli ihlallerini bildirdik. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği denetlemek için etkili sistemlere sahip olmak, herhangi bir uygulamanın Google Play'de yayınlanması için hizmet şartlarımızın bir koşuludur." dedi.

Google sözcüsü, sorunların nasıl çözüleceği konusunda Truth Social’a çeşitli önerilerde bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

İlgi gittikçe azalıyor

Uygulama ilk yayınlandığında indirme rekorları kırsa da daha sonra hızlı bir şekilde kullanıcı kaybetmeye devam etti ve ilgi neredeyse tamamen bitti.