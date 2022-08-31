Petrol
95.2
-2.70%
Euro
18.1899
-0.11%
Dolar
18.1851
-0.09%
Altın
1.002
-0.42%
Borsa
3178
0.42%
Bitcoin
372.139
-0.63%
BTXN Coin
4.15
-0.95%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Hafif yağmur 28 C
    Donald Trump'ın sosyal medya platformu Google Play'de yasaklandı

    Donald Trump'ın sosyal medya platformu Google Play'de yasaklandı

    ABD’nin eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu olan Truth Social, Google Play'de engellendi.
    • 31.08.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

    Daha sonra ise Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu yayınladı. Donald Trump'ın yeni sosyal ağı Truth Social, geçtiğimiz aylarda iOS işletim sistemlerinde kullanıma sunulmuştu.

    Google Play yasak getirdi

    AA'nın haberine göre Google Play, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın uygulaması Truth Social'ın platformunda yer almayacağını duyurdu.

    Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes, daha önce Google'ı "tekel" olarak adlandırmıştı. Nunes, geçen hafta uygulamanın kullanılabilir olup olmayacağına ilişkin kararın "Google Play Store'a bağlı" olduğunu söyledi. Ancak Google, politikalarına uyulmasının Truth Social'a bağlı olduğunu belirtti.

    truth social

    Google sözcüsü, "19 Ağustos'ta Truth Social'a standart politikaların çeşitli ihlallerini bildirdik. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği denetlemek için etkili sistemlere sahip olmak, herhangi bir uygulamanın Google Play'de yayınlanması için hizmet şartlarımızın bir koşuludur." dedi.

    Google sözcüsü, sorunların nasıl çözüleceği konusunda Truth Social’a çeşitli önerilerde bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

    İlgi gittikçe azalıyor

    Uygulama ilk yayınlandığında indirme rekorları kırsa da daha sonra hızlı bir şekilde kullanıcı kaybetmeye devam etti ve ilgi neredeyse tamamen bitti.

    truth social


    İlginizi Çekebilir

    Afyonkarahisar’da 2 kişinin öldüğü cinayet gibi kaza kamerada
    3. Sayfa

    Afyonkarahisar’da 2 kişinin öldüğü cinayet gibi kaza kamerada

    İzmir’de Göztepe taraftarının ölümüne neden olan sürücüye tutuklama
    3. Sayfa

    İzmir’de Göztepe taraftarının ölümüne neden olan sürücüye tutuklama

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!
    CryptoTrade

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir