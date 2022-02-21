Donald Trump’ın sosyal medyası: Truth Social nasıl indirilir? TIKLA İNDİR

Donald Trump’ın kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" hizmete açıldı. Uygulama, App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Peki Truth Social nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump’ın, ‘Truth Social’ adı altında kurduğu yeni sosyal medya platformu hizmete girdi.

ABD seçimlerinde yaşanan olaylar sonrasında Facebook ve Twitter tarafından hesapları kapatılan Trump, uzun süredir kendi sosyal medya uygulamasını piyasaya süreceğini söylüyordu.

Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social uygulaması App Store’daki yerini aldı.

Kullanıcılar, Truth Social nasıl indirilir ve nasıl kullanılır merak ediyor. İşte App Store indirme linki ve Truth Social hakkında merak edilenler...

TRUTH SOCİAL NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Truth Social, Donald Trump tarafından geliştirilen ve Trump Media & Technology Group'a (TMTG) ait olan bir sosyal medya platformudur. Aynı zamanda TMTG'nin bir yan kuruluşu olan T Media Tech LLC aracılığıyla Apple App Store'da zaten mevcut. İçerik oluşturucular, uygulamanın Android sürümünü henüz açıklamadı.

Web sitesindeki açıklamaya göre, siyasi görüş farklılıkları olmaksızın dünya çapında açık, ücretsiz ve dürüst sohbetler sunacak bir uygulama olacak.

Platformun düzeni Twitter'ınkine oldukça benziyor ve çok benzer bir dizi özellik mevcut.

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