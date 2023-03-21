Donald Trump'ın YouTube kanalı yeniden açıldı Google, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın YouTube'a geri dönmesine izin verdi ve kanalını yeniden açtı.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter, YouTube ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ABD eski Başkanı Donald Trump'a geri dönüş yolu açılmıştı. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan da benzer bir adım gelmişti.

Trump'ın YouTube kanalı da açıldı

Google, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın YouTube'a geri dönmesine izin verdi ve kanalını yeniden açtı.

Böylece, Trump'ın 2024 seçimleri öncesinde YouTube’a video yüklemesinin yolu açılmış oldu.

YouTube, seçim öncesinde seçmenlerin büyük siyasi adaylardan eşit şekilde haber alması gerektiğini söylüyor.

Öte yandan Trump, yasak ve diğer kısıtlamaları kaldıran Facebook, Instagram ve Twitter’da da uzun süredir aktif değil ve kendi sosyal ağ platformu olan Truth Social’ı kullanmayı tercih ediyor.