Donanmaya yeni katılan TCG Ufuk'un amblemi: Karakulak

Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de etkinleşmesi için TCG Ufuk geçtiğimiz gün göreve başladı. Peki TCG Ufuk'un amblemi Karakulak ne anlama geliyor?

Dün istihbarat ve dinleme gemisi olarak göreve başlayan TCG Ufuk için Karakulak amblemi seçildi.

NEDEN KARAKULAK?

İyi bir işitme kabiliyetine sahip Karakulak'ların kulakları, 20 farklı kas grubu ile kontrol edilir. Muazzam bir işitme yeteneğine sahiptirler.

LATİNCE ADI CARACAL

Karakulak'ın Latince ismi Türkçe'den gelmektedir (Caracal). Orta Asya'daki Türkler tarafından kulak çevresindeki siyahlıktan ötürü bu şekilde adlandırılmışlardır. Daha çok geceleri avlandıkları için avlanırken görünmelerine pek rastlanmaz.





GİZLENMEKTE USTALAR

Kendilerini gizlemekte ustadırlar. Bir karakulak zemine karşı dümdüz olabilir ve hareketsiz kalabilir, tüylerinin rengi onlara çok iyi bir kamuflaj sağlayabilir.



Anadolu'da ve Osta Asya coğrafyasında varlığını sürdürmeye çalışan Karakulak'ın günümüzde sayısı çok az olmakla beraber, Türkiye'de avlanılması yasaktır.

TCG UFUK GÖREVDE



Proje kapsamında TCG Ufuk (A-591) gemisi, 9 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirilmişti. TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle dün hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı, Ufuk Korveti Denize İndirme Töreni'nde ViDEO

AZ SAYIDA ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU TEKNOLOJİYE SAHİP

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir teknoloji, Ufuk Korveti ile Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 110 personel kapasitesi, yaklaşık 2 bin 250 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek. Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği Ufuk Gemisi'nin yerlilik oranı yüzde 70'e ulaştı.

TÜRKİYE'NİN İLK İSTİHBARAT GEMİSİ

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor.

DONANIMLARI 'ASELSAN' İMZALI

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketlerinden biri olan STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.