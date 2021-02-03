Dönebilen ekrana sahip T şeklindeki telefon LG Wing Türkiye'de: İşte fiyatı

LG'nin T şeklinde ürettiği ve dönebilen ikinci ekrana sahip ilginç telefonu Wing, Türkiye'ye geldi. İşte LG Wing fiyatı ve özellikleri...

Son zamanlarda değişik tasarımlara sahip birçok akıllı telefon karşımıza çıktı. Ancak LG'nin yakında Türkiye'ye getireceği "Wing" modeli, şimdiye kadar satışa çıkan hiçbir akıllı telefona benzemiyor.

LG Wing modeline yakından baktığımızda, toplamda 1 buçuk ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Telefonun arka kısmında bulunan yarım ekran, istenildiğinde dönebiliyor ve telefon T şeklinde kullanılabiliyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

LG’nin ilginç tasarımlı yeni akıllı telefonu LG Wing, Türkiye’ye geldi. Yurt dışındaki fiyatı 999 dolar olarak açıklanan telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ise 14 bin 999 TL olarak açıklandı.

LG WING ÖZELLİKLERİ

Büyük ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olan telefonun küçük ve dönebilen ekranıysa 4,0 inç büyüklüğe sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu iki ekranı tek bir ekranmış gibi kullanabilecek ve görüntü elde edebilecek.

Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden güç alacak telefonda 8GB RAM, 256GB depolama alanı ve 4000 mAh batarya bulunuyor. Ayrıca telefon, 5G teknolojisini de destekliyor.

64 MP + 13 MP + 12 MP olmak üzere üçlü arka kameraya sahip LG Wing modelinin ön kısmında ise 32 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.