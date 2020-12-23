Dönebilen ekrana sahip T şeklindeki telefon LG Wing, Türkiye'ye geliyor

LG'nin T şeklinde ürettiği ve dönebilen ikinci ekrana sahip ilginç telefonu Wing, önümüzdeki şubat ayında ülkemizde satışa çıkacak.

Son zamanlarda değişik tasarımlara sahip birçok akıllı telefon karşımıza çıktı. Ancak LG'nin yakında Türkiye'ye getireceği "Wing" modeli, şimdiye kadar satışa çıkan hiçbir akıllı telefona benzemiyor.

LG Wing modeline yakından baktığımızda, toplamda 1 buçuk ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Telefonun arka kısmında bulunan yarım ekran, istenildiğinde dönebiliyor ve telefon T şeklinde kullanılabiliyor.

ŞUBATTA TÜRKİYE'YE GELİYOR

LG’nin ilginç tasarımlı yeni akıllı telefonu LG Wing, Türkiye’ye geliyor. Firmadan yapılan açıklamada, LG Wing’in Şubat 2021’de Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı. Ancak telefonun ülkemizdeki fiyatı henüz belli değil.

Telefonun yurt dışındaki fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı.

LG WING ÖZELLİKLERİ

Büyük ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olan telefonun küçük ve dönebilen ekranıysa 4,0 inç büyüklüğe sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu iki ekranı tek bir ekranmış gibi kullanabilecek ve görüntü elde edebilecek.

Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden güç alacak telefonda 8GB RAM bulunacak. Ayrıca telefon, 5G teknolojisini de destekleyecek.