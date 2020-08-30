Dönebilen ekrana sahip T şeklindeki telefon LG Wing'den yeni oyun videosu

LG'nin T şeklinde ürettiği ve dönebilen ikinci ekrana sahip ilginç telefonu Wing'in oyun videosu yayınlandı.

Son zamanlarda değişik tasarımlara sahip birçok akıllı telefon karşımıza çıktı. Ancak LG'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı "Wing" modeli, şimdiye kadar satışa çıkan hiçbir akıllı telefona benzemiyor.

LG Wing modeline yakından baktığımızda, toplamda 1 buçuk ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Telefonun arka kısmında bulunan yarım ekran, istenildiğinde dönebiliyor ve telefon T şeklinde kullanılabiliyor.

LG Wing'in yeni yayınlanan oyun videosu ise bir hayli ilginç. Videoda Asphalt 9 oynayan bir adam, ana ekranda oyun oynarken, ikinci ekranı ise harita olarak kullanıyor.

LG WING ÖZELLİKLERİ

Büyük ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olan telefonun küçük ve dönebilen ekranıysa 4,0 inç büyüklüğe sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu iki ekranı tek bir ekranmış gibi kullanabilecek ve görüntü elde edebilecek.

Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden güç alacak telefonda 8GB RAM bulunacak. Ayrıca telefon, 5G teknolojisini de destekleyecek.

Öte yandan Geekbench'te ortaya çıkan LG Wing'in çok kısa bir süre sonra tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında.

