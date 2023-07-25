Dördüncü nesil iPhone SE, 2025 yılından önce gelmeyecek Merakla beklenen iPhone SE 4'ün muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. Ucuz iPhone isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekecek.

ensonhaber.com

Apple’ın ilk olarak 2016’da piyasaya sürdüğü iPhone SE, daha uygun fiyatlı bir iPhone olmasıyla müşteriler tarafından ilgi gördu.

ABD merkezli şirket, iPhone SE serisinin üçüncü neslini ise 2022 yılında karşımıza çıkarmıştı.

Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, iPhone 14 serisinde böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.

iPhone SE 4 ne zaman çıkacak

Daha önce iPhone SE 4 modelinin 2024 yılında tanıtılacağı iddiaları vardı. Ancak Asya'daki Apple tedarikçileriyle konuşan analistler, telefonun en erken 2025 yılında tanıtılacağını söylüyor.

Analistler, telefonun Apple’a ait bir 5G modem içereceğini belirtiyor. Ancak gelen bilgilere göre, Apple henüz bu modemi hazır hale getiremedi.

iPhone SE 4 neler sunacak

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyor.

iPhone SE’nin, 2018’de tanıtılan iPhone XR modeline büyük benzerlik göstermesi bekleniyor. Apple’ın, bir önceki SE’ye göre değişikliklere giderek ekranı büyüteceği de söyleniyor.

500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone SE 4 için uzun bir süre daha beklememiz gerekebilir.