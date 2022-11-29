Drone piyasası 14.5 milyar euro seviyesine çıkabilir

Avrupa Birliği, üye ülkelerde drone hizmetleri pazarının 2030 yılına kadar 14,5 milyar euroya ulaşacağını tahmin ediyor.

Drone teknolojisinin her geçen gün gelişmesi, şirketlerin de bu teknolojiyi daha yaygın hale getirerek birçok alanda kullanmasını sağlıyor.

Örneğin kargo şirketleri, drone'ları kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde teslimat yapmak için çalışmalar yapıyor.

AA'nın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, Brüksel'de AB'nin "Drone Stratejisi" hakkında basın toplantısı düzenledi.

"Drone teknolojileri son yıllarda hızla gelişti." diyen Valean, Avrupa'da insansız hava aracı pazarını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Valean, gelecekte drone'larla daha fazla teslimat yapılacağını ve bunun yolcular için yeni ulaşım hizmetleri sunacağını ifade etti.

"Drone pazarı 14.5 milyar euroya çıkacak"

Drone'ların ekonomik açıdan da ilgi çekici olduğuna işaret eden Valean, "Stratejimiz doğru bir şekilde uygulanırsa, drone pazarının 2030 yılına kadar 14,5 milyar euro değerinde olabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Valean, drone hizmetlerinin AB'de 145 bin yeni istihdam ortaya koyabileceğini sözlerine ekledi.

Valean, stratejilerinin insansız hava aracına karşı çözümler geliştirmeyi de içerdiğini belirterek, bunun drone endüstrisi ile sivil savunma ve kolluk güçleri arasında yeni birliktelikler oluşturmaya katkı sağlayacağını belirtti.