Dubai’de yapay yağmur yağdırıldı

Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Dubai’de sıcaklarla mücadele için yapay yağmur üretildi.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın birçok bölgesindeki ortalama sıcaklıklar artıyor ve kuraklıklar ortaya çıkıyor.

Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı Dubai'de ise yeni bir proje hayata geçirildi. Yılda ortalama 78 milimetre yağış alarak dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, Ulusal Meteoroloji Merkezi yapay yağmur yağdırdı.

2017 yılında dokuz farklı yağmurlama projesine 15 milyon dolar yatırım yapan Birleşik Arap Emirlikleri, yapay yağmurlarla kuraklığı önlemeye çalışacak.

DRONE'LAR İLE BULUTLARA ELEKTROŞOK

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden uzmanlarla beraber üretilen yağmurun, drone'lar ile bulutlara elektroşok verilerek oluşturulduğu aktarılırken; Ulusal Meteoroloji Merkezi, teknolojinin uygulandığı bölgenin yoğun yağış aldığını ve karayolundaki araçların önlerini görmekte zorlandığını bildirdi.

YAPAY YAĞMUR NASIL OLUŞUYOR

Havalanan drone'lar sayesinde bulutlara elektrik yükü verilerek harekete geçmeleri sağlanıyor. Bu sayede statik elektriğin birbirine çekme özelliği gibi bulutların içinde bulunan yağmur damlaları, birbirleri ile birleşerek ağırlık oluşturuyor ve yağmur olarak karaya düşüyor.

Günümüzde yapay yağmur üretimi, gümüş iyodür türünde kimyasalların bulutlara ateşlenmesi ile de yapılabiliyor.

Ancak Dubai'de uygulanan yeni yöntem, herhangi bir kimyasal madde kullanımını gerektirmediği için daha güvenilir bir yöntem olarak biliniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, 2017 yılında yapılan yatırımın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladı. Bu yöntem, dünyada kuraklıkla mücadele eden diğer şehirlere de ışık tutabilir.