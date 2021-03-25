Dünya, 27 Mart'ta bir saatliğine kararacak

Dünya genelinde ışıklar, iklim krizine dikkati çekmek için 27 Mart'ta bir saatliğine kapatılacak.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor.

27 MART'TA IŞIKLAR SÖNECEK

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) iklim krizine dikkati çekmek için 2007'den bu yana dünya genelinde düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında, 27 Mart'ta ışıklar bir saatliğine kapatılacak.

WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği, bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30 - 21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşecek.

İklim krizine dikkati çekmek için ışıkların bir saatliğine kapanacağı küresel etkinlik, salgın koşulları nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak.

Türkiye'nin, kuraklık başta olmak üzere iklim krizinin etkilerini en ciddi ölçüde yaşaması beklenen bölgelerden olan Akdeniz Havzası'nda yer aldığını dile getiren WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede, geçtiğimiz yıllar içerisinde hız kazanan düşük karbon ekonomisine geçiş ve enerji dönüşümü sürecinin dışında kalması beklenemez.

Paris Anlaşması'na taraf olunarak, güçlü bir emisyon azaltım hedefi doğrultusunda bütüncül bir iklim politikası oluşturularak ve kömürden çıkış politikası benimsenerek iklim krizi ile mücadelede kararlılık sergilenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.