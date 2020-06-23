Dünya benzeri gezegenlerde volkanik faaliyetler yaygın

Dünya'ya en çok benzeyen öte gezegenleri araştıran gök bilimciler, hepsinde volkanik faaliyet görülme ihtimalinin bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları, Dünya'ya benzer öte gezegenler keşfetme çalışmalarını sürdürürken, bu gezegenler hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi, Gezegen Bilimi Enstitüsü ve Idaho Üniversitesi'nden bilim insanları, 53 öte gezegenin jeolojik açıdan ne kadar aktif olabileceğine ilişkin modelleme çalışmasını yayınladı.

Gök bilimciler, kütleleri Dünya'nın en fazla 8, yarıçapları 2 katı olan bu gezegenlerde iç ısının ne olabileceğine ilişkin hesaplamalar yaptı.

HEPSİ VOLKANİK ENERJİYE SAHİP

Modeller, tüm bu gezegenlerin volkanlar veya hidrotermal kaynaklar gibi komplike jeolojik özellikler için yeteri kadar enerjiye sahip olduğunu ortaya koydu.

YÜZEYİN ALTINDA OKYANUSLAR VAR

Modeller ayrıca, öte gezegenlerin dörtte birinin buzlu yüzeylerinin altında okyanuslara ev sahipliği yapıyor olabileceğini gösterdi.

Modeller, bu öte gezegenlerden bazılarının Jüpiter'in Europa'sı, Satürn'ün Enceladus'u gibi buzla kaplı uydulara sahip olabileceğini de ortaya koydu.



