Dünya benzeri özelliklere sahip 45 gezegen keşfedildi

Atmosfer ve su da dahil olmak üzere Dünya benzeri niteliklere sahip 45 yeni gezegen tespit edildi.

İsveç Lulea Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya’ya benzer niteliklere sahip atmosfer ve suyun bulunduğu 45 gezegen tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırmacılar, atmosferlerdeki kimyasalların Dünya’dakilere ne kadar benzediğini belirlemek için, gezegenlerin sıcaklıklıklarını ve maddelerin uzaya ne kadar sürede salındığını analiz etti.

İlk önce 55 dış gezegeni yeni yöntemle inceleyen bilim insanları, bu gezegenlerden yalnızca 17'sinin Dünya benzeri olabileceğini tespit etti.

DÜNYA'YA BENZER 45 GEZEGEN BULUNDU

Araştırmalarını genişleten ekip, kriterlerini karşılayan 28 gezegen daha buldu. Böylece Dünya benzeri özellikler gösteren gezegenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Bilim insanları, mevcut CHEOPS ve kısa bir süre sonra araştırma yapmaya başlayacak James Webb teleskobu da dahil olmak üzere, gelişmiş yer ve uzay tabanlı görevlerin bu araştırmayı kullanarak keşif yapabileceğini söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından 18 Aralık 2019 tarihinde başlatılan bir uzay teleskobu olan CHEOPS, dış gezegenleri gözlemek için kullanılıyor.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu ise, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.