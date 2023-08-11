Dünya bunu konuşuyor! LK-99 adlı malzeme süper iletken değil Araştırmacılar, oda sıcaklığında yeni bir ortam basıncı süper iletkeni keşfettiklerini söylüyorlar, ancak birçok bilim insanı buna ikna olmadı. Hatta maddenin süper iletken olmadığını ortaya koyan araştırmalar da yapıldı.

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Süper iletkenler, son yıllarda bilim dünyasının en heyecan verici ve potansiyel dolu keşiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu özel materyaller, elektrik direncini sıfıra yakın seviyelere düşüren ve akıllı cihazlardan enerji iletimine kadar birçok alanda devrim yaratacak potansiyele sahiptir.

Süper iletken teknolojisi, geleceğin enerji verimliliği, ulaşım, tıp, bilgi işlem ve daha birçok sektöründe köklü değişiklikler getirebilir.

LK-99 adlı malzeme, oda sıcaklığında süper iletkenliğe ulaştı iddiası

Geçtiğimiz haftalarda Güney Kore'deki bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan iki makale, büyük ses getirmiş ve biz de bunu sizlerle paylaşmıştık.

Araştırmacıların iddiası, oda sıcaklığında ortam basıncında günlük koşullar altında elektriği mükemmel bir şekilde iletebilen LK-99 isimli bir malzeme keşfettikleri yönünde.

Araştırmacılar, bir kurşun, bakır, fosfor ve oksijen bileşiği olan LK-99'un 400 kelvin (260 derece F) üzerindeki sıcaklıklarda ve ortam basıncında bir süper iletken olduğunu söylüyor.

Bilim insanları: Süper iletkenlik bulgusu yok

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, LK-99 adlı malzemenin oda sıcaklığında ve ortam atmosfer basıncında süper iletken özelliklere sahip olduğunu iddia eden Seul'deki Kuantum Enerjisi Araştırma Merkezi'nden elde edilen bulguları yeniden değerlendirdi.

ABD'deki Maryland Üniversitesi'nde bulunan Yoğun Madde Merkezi (CMTC), yeni sentezlenen LK-99 malzemesindeki süper iletkenlik iddialarını çürüten ilk büyük kuruluş oldu.

ABD merkezli araştırma merkezi bu iddiayı çürütmek için Çin, Hindistan ve Tayvan'da yapılan çalışmaları örnek gösterdi.

Hindistan'daki Ulusal Fizik Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar tarafından yapılan bu çalışmalardan birinde LK-99'un örnek kopyalarının süperiletkenlik göstermediği, sadece diyamanyetizma gösterdiği tespit edildi.

(Diyamanyetik maddeler, herhangi bir mıknatıs tarafından, o mıknatısın manyetik alanı içerisindeyken manyetik alan çizgilerine zıt yönde mıknatıslaştırılmaya uğrayabilen cıva, altın, bakır, bizmut, elmas, gümüş, kurşun, silikon gibi maddelere denir.)

CMTC, yaptığı açıklamada söz konusu maddenin süper iletken olmadığını şu ifadelerle duyurdu:

Büyük bir üzüntü ile söylüyoruz, ancak oyun bitti. LK99, oda sıcaklığında (ya da çok düşük sıcaklıklarda) bile bir süper iletken değildir. Çok yüksek dirençli, düşük kaliteli bir malzemedir.

Hindistan Ulusal Fizik Laboratuvarı da maddede diyamanyetizma gözlemlendiğini, ancak süper iletkenlik olmadığını bildiren bir çalışma yayınladı.

Bu madde neden önemliydi

Oda sıcaklığında süper iletken olan bir madde, çoğu teknolojiyi dönüştürme potansiyeli nedeniyle oldukça önemli.

Bu tip maddeler, mükemmel derecede verimli bir elektrik şebekesine, havada asılı duran trenlere, ticari olarak uygun füzyon reaktörlerine olanak sağlayabilir.

Yazarlar, keşiflerinin "insanlık için yeni bir çağ açan yepyeni bir tarihi olay olacağını" yazdı. Ancak deneyleri henüz bilim camiası tarafından kabul görmedi.

Eğer Güney Koreli araştırmacıların iddiaları doğruysa, gelecekte inanılmaz buluşlar karşımıza çıkabilir. Ancak şimdiden bu maddenin süper iletken olmadığını gösteren birçok çalışma var.