Dünya devi markalar Twitter reklamlarını durduruyor

Twitter’a karşı güveni azalan markalar, sosyal medya platformunda reklam harcamalarına ara verdi.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Özellikle yapılan açıklamalarda, şirketin politikalarının da değiştirileceği söyleniyor. Bu durum, bazı kullanıcılar ve reklam verenlerin faaliyetlerini durdurmasına neden oldu.

Dev şirketler Twitter reklamlarını durdurdu

General Motors ve Volkswagen gibi otomobil üreticileri, geçtiğimiz haftalarda Twitter'daki reklamlara ara verdiklerini duyurmuştu.

Dünyaca ünlü markaların Twitter’da reklam faaliyetlerini durdurması trendini başlatanlar arasında ilaç şirketi Pfizer ve atıştırmalık üreticisi Mondelez ilk sıralarda yer aldı.

Öte yandan Coca Cola ve Unilever gibi şirketlerin reklam satın almalarıyla ilgilenen Interpublic Group da birlikte çalıştığı markalara Twitter’da reklam aktivitelerini durdurmalarını önerdi.