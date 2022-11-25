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- Dünya devi markalar Twitter reklamlarını durduruyor
Dünya devi markalar Twitter reklamlarını durduruyor
- Haber Merkezi
- 25.11.2022 - 10:31
Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almıştı.
Özellikle yapılan açıklamalarda, şirketin politikalarının da değiştirileceği söyleniyor. Bu durum, bazı kullanıcılar ve reklam verenlerin faaliyetlerini durdurmasına neden oldu.
Dev şirketler Twitter reklamlarını durdurdu
General Motors ve Volkswagen gibi otomobil üreticileri, geçtiğimiz haftalarda Twitter'daki reklamlara ara verdiklerini duyurmuştu.
Dünyaca ünlü markaların Twitter’da reklam faaliyetlerini durdurması trendini başlatanlar arasında ilaç şirketi Pfizer ve atıştırmalık üreticisi Mondelez ilk sıralarda yer aldı.
Öte yandan Coca Cola ve Unilever gibi şirketlerin reklam satın almalarıyla ilgilenen Interpublic Group da birlikte çalıştığı markalara Twitter’da reklam aktivitelerini durdurmalarını önerdi.