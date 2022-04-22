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    Dünya genelinde Android ve iOS kullanım oranları açıklandı

    Google’ın Android ve Apple’ın iOS mobil işletim sistemlerinin kullanım oranları açıklandı. Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi, tahmin edebileceğiniz gibi Android oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 12:06
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    Dünya genelinde Android ve iOS kullanım oranları açıklandı

    Google'ın sahibi olduğu Android işletim sistemi ve Apple tarafından iPhone'lar için geliştirilen iOS, yıllardır rekabet halinde.

    StockApps tarafından paylaşılan rapora göre, Android işletim sisteminin küresel pazar payı son yıllarda düşüş gösteriyor.

    Android azaldı, iOS arttı

    2018’de yüzde 77,32 olan Android kullanım oranı, bu yılın başlarında yüzde 69,74'e kadar geriledi.

    Öte yandan, iPhone modellerine güç veren iOS’un pazar payı yüzde 19,4’ten yüzde 25,49’a yükseldi.

    Her ne kadar son veriler iOS lehine olsa da Google’ın Android işletim sistemi hala pazarın büyük bir bölümüne hakim.

    android-ios


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