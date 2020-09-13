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    Dünya genelinde Android ve iOS kullanım oranları belli oldu

    Google’ın Android ve Apple’ın iOS mobil işletim sistemlerinin kullanım oranları açıklandı. Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi, tahmin edebileceğiniz gibi Android oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 13:20
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    Dünya genelinde Android ve iOS kullanım oranları belli oldu

    Almanya merkezli pazar araştırma platformu Statista, dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemlerini açıkladı.

    Statista tarafından yayınlanan verilere göre, Google’ın  Android işletim sistemi yüzde 87 ile en popüler işletim sistemi olarak kayıtlara geçti.

    Apple'ın işletim sistemi iOS'un kullanım oranı ise yüzde 13 olarak belirlendi.

    Başka bir deyişle, piyasadaki her 100 telefondan 87'si Android işletim sistemine ev sahipliği yaparken, sadece 13'ü iOS'a kullanan iPhone modellerinden oluşuyor.

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    Aynı rapora göre, iOS sadece Birleşik Krallık, Japonya ve ABD’de Android’den daha fazla kullanıcı sayısına sahip.

    Android'in en yüksek pazar payına sahip olduğu ülke olan Hindistan’da ise iOS kullanım oranı yüzde 3 olarak tespit edildi.

    Dünyanın en çok kullanılan iki işletim sistemi Android ve iOS'u birçok farklı kategoride karşılaştırıp bir kazanan belirlediğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    DEVLERİN KAPIŞMASI #1: ANDROID vs iOS YouTube'dan İZLE

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