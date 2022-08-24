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    Dünya genelinde TV satışları düştü

    Omida tarafından yapılan bir araştırmaya göre küresel TV satışları bu yılın ilk yarısında düşüş gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:49
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    Dünya genelinde TV satışları düştü

    Koronavirüs salgını ile birlikte gelen kısıtlamalar nedeniyle TV satışları oldukça yükselmişti. Ancak pandeminin etkisini yitirmesi, satışların yeniden düşüşe geçmesine neden oldu.

    Pazar araştırma şirketi Omida, küresel TV satışlarının 2022 yılının ilk yarısında yüzde 6,6 oranında düşerek 92.6 milyon adede gerilediğini duyurdu.

    Pazarın lideri Samsung

    Televizyon pazarının lideri yüzde 31,5'lik payla Samsung olurken, bir başka Güney Koreli dev LG ise yüzde 17,4'lük payla en çok satış yapan ikinci marka konumunda.

    TV pazarında ilk beşe girmeyi başaran diğer markalar yüzde 8,7 ile TCL, yüzde 8,2 ile Hisense ve yüzde 7,4 ile Sony oldu.

    Fiyat etiketi 2 bin 500 doların üzerinde olan premium model segmentinde Samsung küresel pazarın yüzde 53.6'sını elinde bulunduruyor.

    Dünya genelinde TV satışları düştü #1


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