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    Dünya Kupası finali Google'a yaradı

    Google, Dünya Kupası finalinde son 25 yılın trafik rekoru kırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:37
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    Dünya Kupası finali Google'a yaradı

    FIFA'nın Katar'da düzenlediği 2023 Dünya Kupası, 18 Aralık'taki Arjantin-Fransa maçı ile son buldu.

    Şampiyonluk kupasını Arjantin alırken, Google ise 25 yıllık tarihinde bir ilke imza atmayı başardı.

    ABD merkezli Google'ın CEO'su Sundar Pichai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 25 yılın  en yüksek trafiğinin kaydedildiğini söyledi.

    Google tarihinde rekor

    Google, Dünya Kupası'nda en kolay ve en net sonuçları milyonlarca kişiye sundu ve hemen herkes aradığını Google'da buldu.

    Arjantin ile Fransa arasındaki mücadele, tüm zamanların en yüksek trafiğini alarak kayıtlara geçti.

    Dünya Kupası finali Google a yaradı #1

    Google CEO'su, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    ''Google Arama,  #FIFAWorldCup'ın finalinde 25 yılın en yüksek trafiğini kaydetti. Sanki tüm dünya tek bir şey arıyordu!''


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