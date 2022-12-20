Dünya Kupası finali Google'a yaradı

Google, Dünya Kupası finalinde son 25 yılın trafik rekoru kırdığını açıkladı.

FIFA'nın Katar'da düzenlediği 2023 Dünya Kupası, 18 Aralık'taki Arjantin-Fransa maçı ile son buldu.

Şampiyonluk kupasını Arjantin alırken, Google ise 25 yıllık tarihinde bir ilke imza atmayı başardı.

ABD merkezli Google'ın CEO'su Sundar Pichai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 25 yılın en yüksek trafiğinin kaydedildiğini söyledi.

Google tarihinde rekor

Google, Dünya Kupası'nda en kolay ve en net sonuçları milyonlarca kişiye sundu ve hemen herkes aradığını Google'da buldu.

Arjantin ile Fransa arasındaki mücadele, tüm zamanların en yüksek trafiğini alarak kayıtlara geçti.

Google CEO'su, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Google Arama, #FIFAWorldCup'ın finalinde 25 yılın en yüksek trafiğini kaydetti. Sanki tüm dünya tek bir şey arıyordu!''