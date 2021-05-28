Dünya nüfusunun yarısı Google Chrome kullanıyor

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.2 milyar kullanıcıya ulaştı.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

GlobalStats tarafından sağlanan tarayıcı pazar payı yüzdeleri göz önüne alınarak hazırlanan listede, her uygulamayı kaç kişinin kullandığı hesaplandı.

DÜNYANIN YARISI CHROIME KULLANIYOR

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

2021'in Nisan ayı itibarıyla dünyada 3 milyar 258 milyon 256 bin 887 milyar Google Chrome kullanıcısı var. Yani bu da dünya nüfusunun yüzde 42'si anlamına geliyor.

En popüler tarayıcılar listesinin ikinci sırasında ise, 944 milyon 576 bin 100 kullanıcı ile Apple'ın Safari tarayıcısı bulunuyor.

Üçüncü sırada 181 milyon kişilik bir kullanıcı kitlesine sahip Firefox, dördüncü sırada 171 milyonla Microsoft Edge, beşinci sırada ise 167 milyonla Samsung İnternet tarayıcısı yer alıyor. 112 milyon kullanıcıya sahip Opera ise rakiplerinin gerisinde kendine yer buluyor.