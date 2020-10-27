Dünya nüfusunun yarısından fazlası sosyal medya kullanıyor

Digital 2020 October Global Statshot raporuna göre, dünya üzerinde sosyal medya kullananların sayısı 4 milyarı geride bıraktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki internet kullanım oranı rekor seviyede arttı. Bu nedenle sosyal medya kullananların sayısı da aynı oranda yükseldi.

Digital 2020 October Global Statshot raporunun sonuçları açıklandı. Söz konusu rapor ile global internet kullanıcı sayısı ve sosyal medya alışkanlıkları netlik kazandı.

4,14 MİLYAR SOSYAL MEDYA KULLANICISI VAR

Dünya genelindeki sosyal medya kullanıcı sayısı 4 milyar bandını geçti. Global sosyal medya kullanıcı sayısı 4.14 milyar olarak belirlendi.

Başka bir deyişle, 7,81 milyar insana ev sahipliği yapan gezegenimizin yarısından fazlası sosyal medya kullanıyor.





Raporda yer alan bir başka bilgiye göre, dünya genelinde cep telefona sahip kişi sayısı 5,2 milyar, internete erişimi olan kişi sayısı ise 4,66 milyar oldu.



Eylül ve ekim ayında gerçekleştirilen internet trafiği verilerini baz alarak yapılan aynı araştırma ile en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu.

EN ÇOK GOOGLE ZİYARET EDİLDİ

Listenin zirvesinde Google yer aldı. Google'ı şirketin video servisi YouTube ve Facebook takip etti.

Dijital ansiklopedi Wikipedia ve online alışveriş platformu Amazon ise kendilerine ilk 5'te yer buldu.

Instagram: @eshteknoloji