Dünya tarihindeki en büyük yok oluşun sırrı çözüldü

251 milyon yıl önce meydana gelen büyük kitlesel yok oluşun, Sibirya'da bulunan hacimli yanardağların patlamasıyla tetiklendiği doğrulandı.

Tahmin edebileceğiniz gibi Dünya, milyonlarca yıl önce aynı durumda değildi. Kitlesel yok oluş, olağan dışı çok sayıda türün aynı anda ya da sınırlı bir zaman dilimi içinde ortadan kalktığı dünya tarihi dönemlerine deniyor.

Bu yok oluşlar, Dünya üzerinde bulunan çok sayıda canlı türünün neslinin tükenmesine ve yeryüzünden silinmesine neden oluyor.

Bilim insanları, 251 milyon yıl önce meydana gelen büyük kitlesel yok oluşun, bugünkü Sibirya'da bulunan hacimli yanardağların patlamasıyla tetiklendiğini doğruladı.

TARİHİN EN ŞİDDETLİSİYDİ

Permiyen kitlesel yok oluşu diye bilinen bu olay, Dünya tarihinde bilinen en şiddetli kitlesel yok oluştu. Denizde yaşayan türlerin yüzde 90'ından fazlası ve karasal türlerin de yüzde 75'i, bu olay sonrasında ortadan kalkmıştı.

Uzmanlar daha önce, bu yok oluşla volkanik patlamalar arasında bir ilişki olabileceğini düşünmüştü ama patlamaların neden olduğu mekanizmayı açıklayamamıştı.

ABD'deki Kuzey Arizona Üniversitesi'nden Doç. Dr. Laura Wasylenki'nin liderliğinde bir araya gelen Çinli, Kanadalı ve İsviçreli bilim insanları, şimdi bu gizemli yok oluşu volkanların tetiklediğini kanıtlarıyla ortaya koydu.

Kanada'nın Kuzey Kutbu'ndaki bölgesinde Permiyen dönemin sonundan kalma tortul kayaçları inceledi. Kayaçlar üzerinde nikel izotopu analizleri yapıldı.

Numuneler, tortul kayaçlarda şimdiye kadar ölçülen en hafif nikel izotopu oranlarına sahipti. Bununla ilgili tek makul açıklama, nikelin volkanik araziden geldiğiydi.

Binlerce yıl süren volkanik patlamalar sırasında, dünya üzerinde denizde ve karadaki canlıların büyük bir kısmının yok olduğu, felaketi izleyen dönemde dinozorların ortaya çıktığı belirtiliyor.

5 KİTLESEL YOK OLUŞ VAR

Bilim insanlarına göre, dünyada günümüze kadar beş kitlesel yok oluş olayı meydana geldi: Ordovisyen Yok Oluşu (450 milyon yıl önce), Devoniyen Yok Oluşu (380 milyon yıl önce), Permiyen Yok Oluşu (250 milyon yıl önce), Triyas Yok Oluşu (200 milyon yıl önce) ve Kretase Yok Oluşu (65 milyon yıl önce).