Dünya tehlikede! Okyanuslar daha az karbondioksit emiyor Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, hızla eriyen Antarktika buzullarının okyanus akıntıları üzerinde belirgin şekilde durgunlaşmaya yol açtığını ortaya koydu.

AA & Ensonhaber

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları daha fazla yaşanıyor.

Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, hızla eriyen Antarktika buzullarının okyanus akıntıları üzerinde belirgin şekilde durgunlaşmaya yol açtığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumun okyanusların karbondioksit emme kapasitesini azalttığını belirterek, küresel iklim üzerinde olumsuz etkileri olduğu konusunda uyardı.

Okyanuslar daha az karbondioksit emiyor

Bilim insanları, Kuzey ve Güney yarım kürelerde binlerce yıldır nispeten istikrarlı olan derin okyanus akıntılarında meydana gelen durgunlaşmanın, okyanusların atmosferdeki karbondioksiti emme kabiliyetini azalttığını ve dolayısıyla iklim üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti.

Avustralyalı araştırmacılar, küresel sıcaklık artışının mevcut oranlarda devam etmesi halinde, okyanusları yönlendiren derin su akıntılarının 2050'ye kadar yüzde 40 azalacağını tahmin ediyor.