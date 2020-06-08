Dünya ve Güneş benzeri yeni bir gezegen ve yıldız bulundu

Dünya ve Güneş benzeri yeni bir gezegen ve yıldız bulundu

Bilim insanları, Güneş benzeri bir yıldızın etrafında dönen Dünya benzeri bir gezegen tespit etti.

Araştırmacılar, her ne kadar daha önce Dünya benzeri birçok gezegen bulsa da bu gezegenler genellikle kırmızı cüce yıldızların etrafındaydı. Bu nedende yıldızlardan çıkan ışık ve radyasyon nedeniyle gezegenlerin yaşanmaz bir durumda olduğu belirtiliyordu.

Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nde görevli uzmanlar, "yaşanabilir" tanımına çok daha uygun Dünya-Güneş sistemine benzer bir gezegen ve yıldız keşfetti.

Kepler-160 olarak adlandırılan yıldız ile KOI-456.04 ismi verilen gezegenin, daha önce bilinen öte gezegen-yıldız çiftinden çok daha fazla Dünya-Güneş sistemine benzediği belirtildi.

Söz konusu gezegen, yıldızının etrafındaki bir tam turunu 378 günde tamamlıyor. Ayrıca yıldız ve öte gezegenin, Dünya'ya 3 bin ışık yılı uzaklıkta bulunduğu ve gezegenin Dünya'nın iki katı olduğu belirtildi..

Kepler-160 isimli yıldızın yüzey sıcaklığı ise 5 bin 200 derece olarak hesaplandı. Bu veriler, yüzey sıcaklığı yaklaşık 5 bin 500 derece olan Güneş'e oldukça yakın.

Bilim insanları, şu anda yüzde 85 gezegen olduğuna inandıkları KOI-456.04'ün yüzde 100 gezegen olduğunu ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.