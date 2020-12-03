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    Dünya yörüngesinde dolaşan cisim, 54 yıllık roket parçasına ait

    NASA, Dünya yörüngesinde dolaşan gök cisminin, 54 yıl önce Ay'a fırlatılan bir roketin parçası olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 03.12.2020 - 16:47
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 18:14
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    Dünya yörüngesinde dolaşan cisim, 54 yıllık roket parçasına ait

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip çeşitli uyarılarda bulunuyor. Ancak bu sefer tespit edilen cisim oldukça tanıdık.

    NASA’dan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak eylül ayında keşfedilen ve yörüngemizde dolaşan "2020 SO" isimli gök cisminin, 1966'da Ay'a gönderilen Surveyor 2 mekiğini taşıyan Centaur roketinin güçlendirici kısmı olduğu anlaşıldı.

    DOĞRULANDI

    10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki nesnenin rokete ait olduğu, Hawaii'deki kızılötesi teleskopla doğrulandı.

    NASA

    NASA uzmanlarından, gök bilimci Paul Chodas, ilk başta göktaşı olarak sınıflandırılan nesnenin Centaur roketinin parçası olabileceğini öne sürmüştü.

    Roket parçası, geçen ay Dünya yörüngesine girerek düzensiz bir rotada dönmeye başlamış ve yeryüzüne yaklaşık 50 bin 476 kilometre yakınlaşmıştı.

    Nesnenin, gelecek yıl mart ayında Dünya yörüngesinden çıkacağı ve Güneş çevresindeki kendi yörüngesine döneceği tahmin ediliyor.

    (2020 SO yörüngesi)

    2020SO

    Instagram: @eshteknoloji

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