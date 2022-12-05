Dünyada en çok kripto para yatırımcısı bulunan ülke Türkiye oldu

Dünyada en çok kripto para yatırımcısı bulunan ülke Türkiye oldu

Yapılan son araştırmaya göre, kripto paraya yatırım yapan en fazla internet kullanıcısı Türkiye'de bulunuyor.

Son zamanlarda lider kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere, piyasada bir çöküş hakim. Bazıları bunu bir alım fırsatı olarak görürken, bazı analistler ise önümüzdeki süreçte çöküşün daha da şiddetli olacağını söylüyor.

MicroStrategy'nin yönetim kurulu başkanı ve girişimci Michael J. Saylor, internet kullanıcıları arasında yapılan kripto para araştırmasını yayınladı.

Türkiye ilk sırada

Dünya üzerinde 16 - 64 yaşları arasında herhangi bir kripto paraya sahip internet kullanıcılarının oranını gösteren grafikte, Türkiye ilk sırada yer aldı.

Araştırmaya göre, Ekim 2022 itibarıyla kripto paraya yatırım yapan en fazla internet kullanıcısı, yüzde 25,8 ile Türkiye'de yer alıyor. Öte yandan, bu verideki dünya ortalaması yüzde 12,3 seviyesinde bulunuyor.

Kripto paraya yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye'den sonra sırasıyla Arjantin, Filipinler, Güney Afrika ve Tayland gibi ülkeler geliyor.

** Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.

