Dünyada en çok kullanılan 20 şifre

Dünyada en çok kullanılan 20 şifre

Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022 yılında en çok kullanılan şifreler belli oldu.

Şifre yöneticisi yazılımı NordPass’in yıllık olarak paylaştığı "En Yaygın Şifreler" raporu, 2022 yılı için yayınlandı.

Gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.

En çok kullanılan şifreler

Veri ihlalleri sonucu sızdırılan şifrelerden oluşan rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘password’ yer alıyor. Geçen yıl en çok kullanılan şifre olan "123456" ise bu yıl ikinci sıraya geriledi.

En çok kullanılan 20 şifre ise şu şekilde:

1. password (şifre)

2. 123456

3. 123456789

4. guest

5. qwerty

6. 12345678

7. 111111

8. 12345

9. col123456

10. 123123

11. 1234567

12. 1234

13. 1234567890

14. 000000

15. 555555

16. 666666

17. 123321

18. 654321

19. 7777777

20. 123

Kullanıcılar şifre belirlerken, daha çok basit olmasını tercih ediyor. Sayıların, harflerin ve sembollerin klavye üzerindeki kolay kombinasyonları dünya çapındaki çoğu şifrede yer alıyor.