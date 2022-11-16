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Dünyada en çok kullanılan 20 şifre
Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022 yılında en çok kullanılan şifreler belli oldu.
- Haber Merkezi
- 16.11.2022 - 17:48
- Güncelleme : 16.11.2022 - 17:53
Şifre yöneticisi yazılımı NordPass’in yıllık olarak paylaştığı "En Yaygın Şifreler" raporu, 2022 yılı için yayınlandı.
Gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.
En çok kullanılan şifreler
Veri ihlalleri sonucu sızdırılan şifrelerden oluşan rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘password’ yer alıyor. Geçen yıl en çok kullanılan şifre olan "123456" ise bu yıl ikinci sıraya geriledi.
En çok kullanılan 20 şifre ise şu şekilde:
- 1. password (şifre)
- 2. 123456
- 3. 123456789
- 4. guest
- 5. qwerty
- 6. 12345678
- 7. 111111
- 8. 12345
- 9. col123456
- 10. 123123
- 11. 1234567
- 12. 1234
- 13. 1234567890
- 14. 000000
- 15. 555555
- 16. 666666
- 17. 123321
- 18. 654321
- 19. 7777777
- 20. 123
Kullanıcılar şifre belirlerken, daha çok basit olmasını tercih ediyor. Sayıların, harflerin ve sembollerin klavye üzerindeki kolay kombinasyonları dünya çapındaki çoğu şifrede yer alıyor.