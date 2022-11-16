Petrol
92.76
-1.17%
Euro
19.3798
0.56%
Dolar
18.6142
0.07%
Altın
1.064
0.10%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
314.058
-2.51%
BTXN Coin
7.01
-4.88%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Dünyada en çok kullanılan 20 şifre

    Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022 yılında en çok kullanılan şifreler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyada en çok kullanılan 20 şifre

    Şifre yöneticisi yazılımı NordPass’in yıllık olarak paylaştığı "En Yaygın Şifreler" raporu, 2022 yılı için yayınlandı.

    Gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.

    En çok kullanılan şifreler

    Veri ihlalleri sonucu sızdırılan şifrelerden oluşan rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘passwordyer alıyor. Geçen yıl en çok kullanılan şifre olan "123456" ise bu yıl ikinci sıraya geriledi.

    En çok kullanılan 20 şifre ise şu şekilde:

    • 1. password (şifre)
    • 2. 123456
    • 3. 123456789
    • 4. guest
    • 5. qwerty
    • 6. 12345678
    • 7. 111111
    • 8. 12345
    • 9. col123456
    • 10. 123123
    • 11. 1234567
    • 12. 1234
    • 13. 1234567890
    • 14. 000000
    • 15. 555555
    • 16. 666666
    • 17. 123321
    • 18. 654321
    • 19. 7777777
    • 20. 123

    Dünyada en çok kullanılan 20 şifre #1

    Kullanıcılar şifre belirlerken, daha çok basit olmasını tercih ediyor. Sayıların, harflerin ve sembollerin klavye üzerindeki kolay kombinasyonları dünya çapındaki çoğu şifrede yer alıyor.


    Dünya Kupası'na katılacak olan Süper Lig futbolcuları
    Futbol

    Dünya Kupası'na katılacak olan Süper Lig futbolcuları

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Aydın’ın gazete dağıtıcısı, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı
    3. Sayfa

    Aydın’ın gazete dağıtıcısı, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

    Görüş Bildir