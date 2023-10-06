Dünyada satılan ilk cep telefonu: Motorola DynaTAC 8000X Tam 40 yıl önce Motorola'nın 15 yıllık çalışmasının sonucunda ortaya çıkardığı ilk telefon Motorola DynaTAC 8000X modeli 4 bin dolara satışa sunulmuştu.

ensonhaber.com

Motorola'nın DynaTAC 8000X modeli 40 yıl önce yaklaşık 4 bin dolara satışa sunulmuştu.

Dr. Martin Cooper ve Rudy Krolopp'un buluşu olan cihaz, kendisinden sonraki tüm cep telefonlarını etkiledi.

Bilinen ilk cep telefonları arasındaki Motorola DynaTAC 8000X, 1983'te ortaya çıkmıştı ve 40. yaşını bir efsane olarak geride bırakıyor.

Her ne kadar Motorola, 1992'de çıkardığı Motorola International 3200'ü ilk GSM telefonu olarak lanse etse de şirkete çağını yaşatan DynaTAC 8000X, oldu.

Motorola DynaTAC 8000X neler sunuyordu

Bugünkü cep telefonlarının babası Motorola DynaTAC 8000X, yaklaşık 800 gram ağırlığında, 33 x 4.5 x 8.9 santimetre ölçülerindeydi.

En fazla bir saat konuşmanıza izin veren telefon, ilk senesinde 300 bin adet satış rakamına ulaştı.

O tarihten sonraki cep telefonlarının gelişimi, Motorola'dan oldukça fazla etkilendi. Üstelik DynaTAC 8000X, şirketin sonraki modellerinin de büyük başarılara imza atmasının yolunu açtı.

1999'da yine Motorola'nın piyasaya sürdüğü Timeport 7089 firmaya göre ilk üç-bantlı cep telefonuydu. 2000'de tanıştığımız Timeport 260, ilk GPRS cihazı olarak öne çıkıyordu.

İlk UMTS telefonu ise Şubat 2012'de çıkan A830 oldu. Ancak işler, ne yazık ki 2010'dan sonra Motorola'nın istediği gibi gitmedi. İlk olarak 2011 yılında Google tarafından satın alınan şirket, 2014 yılında ise Lenovo'ya geçti.